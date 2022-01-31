Увеличивать губы и колоть ботокс больше не модно? Названы главные бьюти-тренды 2022 года

Амжад Аль-Юсеф, пластический и челюстно-лицевой хирург, основатель центра инновационной медицины Damas Medical Center, на портале 7Sisters заявил, что все хотят оставаться молодыми, подтянутыми, с гладкой и упругой кожей. Но с возрастом контур лица расползается, лицо опускается, а тон становится неоднородным. Чтобы исправить ситуацию, существует ультразвуковая подтяжка. Она заключается в воздействии специальными волнами на подкожные мышечные слои путем создания микротравм. В результате лицо подтягивается, контур вновь становится четким, а тон кожи приобретает здоровый и равномерный оттенок. Результат от процедуры длится 1,5-2 года.

Эффект лифтинга. Раньше для него использовались золотые и платиновые нити, но эта методика устарела. Современные варианты — это рассасывающиеся жидкие нити. Работают они по принципу натяжения кожи, который и создает лифтинг-эффект. Процедуры хватает примерно на три года.

Увлажненные губы. Девушки больше не хотят колоть себе по несколько миллилитров в губы, вместо этого они хотят естественное увлажнение. Гиалуроновая кислота, опытный косметолог и 10 минут вашего времени сотворят чудо. Процедура делает губы более напитанными и чувственными.

Омоложение лица лазером. Звучит страшно, но на деле все куда менее опасно. Процедура проводится CO2-лазером, который способствует обновлению клеток кожи. Выпаривается верхний слой кожи, который состоит из старых клеток и ороговевших частиц. Оказывается прямое воздействие на коллагеновые волокна, которые придают коже ту самую эластичность и упругость. Процедура имеет долговременные изменения и справляется даже с морщинами вокруг глаз, губ и на лбу.