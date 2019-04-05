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«Утонченная красавица»: пользователи Сети восхищены преображением Татьяны Брухуновой для шоу «Модный приговор»

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Татьяна Брухунова в шоу «Модный приговор»

Фото: кадр из передачи
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Молодая возлюбленная Евгения Вагановича Петросяна стала одним из экспертов в модной передаче.

30-летняя Татьяна Брухунова становится все более популярной и узнаваемой личностью — не так давно она практически призналась, что действительно заняла немалое место в сердце юмориста Евгения Петросяна после его развода с Еленой Степаненко. С тех пор ее не раз приглашали в различные ток-шоу, чтобы девушка рассказала свою историю.

Согласие Татьяна дала только на участие в «Модном приговоре», причем не в том качестве, в котором можно было бы предположить — она стала не подопечной стилистов, а защитницей. Но для съемок ее тоже немного преобразили: обычно скромная и «домашняя» Татьяна подобрала элегантное и женственное голубое платье с мелким принтом, а также надела кокетливую шляпку с вуалью и сделала достаточно яркий макияж.

«Совсем другое дело!», «Утонченная красавица», «Вау, Таня, глаз не оторвать теперь», «Вам очень идет быть красивой», «Тань, божественна... парижанка...» — написали комментаторы в Instagram Брухуновой. А вам нравится новый образ молодой возлюбленной Евгения Петросяна?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: кадры из передач, Instagram

Видео: Youtube.com / Модный приговор

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