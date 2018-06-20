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«Утиные губы поплыли»: Юлию Барановскую обвинили в чрезмерном увлечении пластикой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Барановская, Сергей Белоголовцев и Эвелина Бледанс

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На днях в микроблоге телеведущей Эвелины Бледанс появилось совместное фото с коллегой Юлией Барановской, на котором видно, что форма губ молодой многодетной мамы изменилась.

Накануне Эвелина Бледанс опубликовала серию фотографий и короткое видео, приуроченные к чемпионату мира по футболу. Эвелина объявила, что оказалась в команде болельщиков на Первом канале. Судя по подписям к снимкам, компанию ей составили актер Сергей Белоголовцев, певец Олег Газманов, фигурист Алексей Ягудин, телеведущая Юлия Барановская и другие.

Именно на последнюю обратили особое внимание интернет-пользователи. Наблюдательные комментаторы обсудили особенности лица Юлии. По их мнению, телеведущая переборщила с «уколами красоты» в губы.

«Куда у Юли губы плывут? С этим надо же что то делать», «Еще знаете сколько таких, с плывущими уточками», «Да еще и красит их безобразно, выходя далеко за контур», «У этой Юли утинные губы стали», — раскритиковали Барановскую фолловеры Бледанс (орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред). А вам нравится, как сейчас выглядит экс-супруга футболиста Андрея Аршавина?

Фото: Instagram

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