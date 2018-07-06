«Уставшая и сразу постаревшая»: пользователей Сети не радуют отпускные фото Алены Хмельницкой

На днях актриса Алена Хмельницкая решила отправиться в путешествие на Кипр вместе с молодым возлюбленным Александром Синюшиным и дочкой Ксенией. Все вместе они побывали на рыбалке. Алена опубликовала видеоролик, в котором показала весь процесс, но фолловеры обратили особое внимание на внешность звезды.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Алена еще не успела отдохнуть после перелета и выглядит немного отекшей и очень бледной.