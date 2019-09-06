«Устала отдыхать»: Кристина Асмус заставила фанатов обсуждать ее стройную фигуру и брендовый купальник

31-летняя актриса Кристина Асмус любит провоцировать публику. Время от времени она публикует в своем блоге откровенные фото и видео. Пост, который она сделала сегодня, вызвал массу эмоций у подписчиков.
«Чет я устала отдыхать. У вас такое бывает, когда вы оооччень хотите на работу или учебу? Даже, если потом опять скулите ‘верните меня на моооре’ #незнайкавтурции», — написала она
«Худенькая красотка!!! Хуууденькая....», «Фигурка огого», «Что-ты такая худая», «Худышка! Я как посмотрю на твои фото, прекращаю есть вообще», «У какой купальник», «Худышка GUCCI», «В гуччи никогда не устанешь», «Мучайся, но терпи! Скоро придет второе дыхание», «Я тоже не против так уставать отдыхать», «Дай Бог каждому так отдохнуть! Шикарно выглядишь», — комментируют поклонники.
«Не понимаю.... Вы так мало работаете, что отдыхать устаете?», «Отдыхать надо активней: пешие походы, палатки, комары, сплав по реке, а не вот это вот все с гуччами», «Отдых, море...., а тут сидишь и в отпуске 9 лет уже нигде не была», «Зажрались вы ребята! Наслаждайтесь каждой секундой жизни, не торопите время, оно и так очень быстро идет», «Эта форма очков... Мало кому идет», «Этот купальник Вам совсем не идет, честное слово», — ворчат те, кому не понравилась фотография.
А вы довольны вашим летним отдыхом?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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