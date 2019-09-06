«Устала отдыхать»: Кристина Асмус заставила фанатов обсуждать ее стройную фигуру и брендовый купальник

31-летняя актриса Кристина Асмус любит провоцировать публику. Время от времени она публикует в своем блоге откровенные фото и видео. Пост, который она сделала сегодня, вызвал массу эмоций у подписчиков.

«Чет я устала отдыхать. У вас такое бывает, когда вы оооччень хотите на работу или учебу? Даже, если потом опять скулите ‘верните меня на моооре’ #незнайкавтурции», — написала она