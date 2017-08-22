Универсальные средства и высокий хвост: Лена Кулецкая рассказала, как оставаться ухоженной после рождения ребенка
Чуть больше года назад, в мае 2016-го, Лена Кулецкая впервые стала мамой. Сейчас модель все чаще участвует в съемках и дает интервью, в одном из них она поделилась опытом, как оставаться ухоженной даже при сильном дефиците времени.
Если раньше сборы перед походом на мероприятие могли занять у модели три часа, то сейчас она укладывается в 15 минут: «Высокий хвост вместо локонов, стрелки — вместо smoky eyes. От ярких помад отказалась: они обязательно выпачкают одежду ребенка, как только он попросится на ручки». Текстуры молодая мама предпочитает кремовые: их можно наносить пальцами, не тратя времени на мытье кистей.
Чтобы избавиться от следов недосыпа, под глаза Лена наносит консилер — в форме перевернутого треугольника, хорошо растушевывает. Под брови, во внутренние уголки глаз, на скулы и в ямочку над верхней губой наносит хайлайтер.
Главное правило Лены — выбирать «многофункциональные» средства и процедуры. «Все, что касается ухода, у меня теперь должно быть два, три, сто в одном. Поэтому выбираю ВВ- или СС-кремы: в них уход, увлажнение, защита и тональный крем сразу. Если есть время на салонный маникюр, то одновременно обязательно делаю педикюр, маску для волос», — поделилась она.
Чтобы руки выглядели ухоженно, Кулецкая выбирает прозрачное покрытие или светлые лаки. «Когда ногти отрастают или лак скалывается, это хотя бы не так заметно», — улыбается молодая мама.
Уход за кожей предпочитает домашний. «В последний раз я была у косметолога года два назад. Правда, с массажем дело обстоит лучше. За год побывала на расслабляющем аж целых два раза», — отметила она.
Какие именно средства использует Лена в уходе за собой, читайте на сайте WMJ.ru
Фото: instagram.com