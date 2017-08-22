Модель Лена Кулецкая поделилась лайфхаками из жизни молодой мамы

Чуть больше года назад, в мае 2016-го, Лена Кулецкая впервые стала мамой. Сейчас модель все чаще участвует в съемках и дает интервью, в одном из них она поделилась опытом, как оставаться ухоженной даже при сильном дефиците времени.

Если раньше сборы перед походом на мероприятие могли занять у модели три часа, то сейчас она укладывается в 15 минут: «Высокий хвост вместо локонов, стрелки — вместо smoky eyes. От ярких помад отказалась: они обязательно выпачкают одежду ребенка, как только он попросится на ручки». Текстуры молодая мама предпочитает кремовые: их можно наносить пальцами, не тратя времени на мытье кистей.

Чтобы избавиться от следов недосыпа, под глаза Лена наносит консилер — в форме перевернутого треугольника, хорошо растушевывает. Под брови, во внутренние уголки глаз, на скулы и в ямочку над верхней губой наносит хайлайтер.