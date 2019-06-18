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Украшение подвело: невесту с кольцом за $4000 подняли на смех в Сети за желание сэкономить на свадьбе

Австралийка опубликовала в Сети фотографию с дорогим обручальным кольцом и спросила у пользователей совета, как провести бюджетную свадьбу, выбрав все необходимое в бюджетном розничном магазине.

Будущая невеста решила поделиться своим счастьем со всем миром и опубликовала на Facebook фото, на котором она держится за руки со своим любимым, а на ее пальце сверкает дорогое кольцо. И кажется, что можно только порадоваться за пару, однако в Сети обратили внимание на небольшой контраст между фотографией и подписью к ней: дело в том, что девушка не только объявила о том, что она теперь обручена, но и обратилась за помощью к подписчикам, упомянув сеть бюджетных розничных магазинов, в которых планирует купить все самое необходимое для предстоящей свадьбы.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Покажи мне все свое свадебное оформление, Kmart! Пожалуйста, дайте советы, я не понимаю, с чего начать подготовку к моей скромной свадьбе», — обратилась к пользователям будущая невеста.

Сотни людей тут же высказались по этому поводу, оставляя удивленные комментарии по поводу сочетания очевидно дорогого кольца и просьбе о проведении бюджетной свадебной церемонии. Кое-кто из комментаторов заметил, что ювелирное изделие, выполненное из белого золота и украшенное большим бриллиантом, стоит около 4200 долларов, не меньше.

Фото: Скрин сайта Майкла Хилла

«Поздравляю! У тебя замечательное кольцо. Придерживайся бюджета, потому что все может легко выйти из-под контроля», «Растяни помолвку на долгий период, чтобы накопить деньги на красивую свадьбу», «Получай удовольствие от всего, что ты делаешь, главное — не выходи за рамки бюджета», — воодушевленно советовали пользователи.

Как отмечает издание британское издание Daily Mail, многие люди пошли еще дальше и стали шутить, что кольцо девушки настолько массивное, что его можно использовать не только в качестве статусного украшения, но и для самообороны.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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