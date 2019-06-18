Украшение подвело: невесту с кольцом за $4000 подняли на смех в Сети за желание сэкономить на свадьбе

«Покажи мне все свое свадебное оформление, Kmart! Пожалуйста, дайте советы, я не понимаю, с чего начать подготовку к моей скромной свадьбе», — обратилась к пользователям будущая невеста.

Сотни людей тут же высказались по этому поводу, оставляя удивленные комментарии по поводу сочетания очевидно дорогого кольца и просьбе о проведении бюджетной свадебной церемонии. Кое-кто из комментаторов заметил, что ювелирное изделие, выполненное из белого золота и украшенное большим бриллиантом, стоит около 4200 долларов, не меньше.