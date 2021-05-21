Удивительное сходство: модель бренда одежды спутали с актрисой Меган Фокс
На одном из снимков интерес у покупателей вызвал совсем не товар, а манекенщица. Клиентов бренда удивило, что фотомодель бренда поразительно похожа на знаменитую актрису Меган Фокс. Об этом рассказали в ежедневном британском таблоиде Daily Star.
Фото опубликовали в Instagram-аккаунте магазина. В кадре девушка позировала в красно-белом бикини с пластиковыми застежками вместо привычных завязок. Модель действительно не сразу возможно отличить от Меган, у них схожи взгляд, волосы, и отмечаются общие черты лица. «У нее было надменное выражение лица, томный взгляд, сверкающие голубые глаза, подчеркнутые выразительными ресницами, пухлые губы и длинные темные волосы с пробором посередине — все совсем, как у звезды», — сравнили брюнеток в английском издании.
Фото: Globallook
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