Удивительное сходство: модель бренда одежды спутали с актрисой Меган Фокс

Фото опубликовали в Instagram-аккаунте магазина. В кадре девушка позировала в красно-белом бикини с пластиковыми застежками вместо привычных завязок. Модель действительно не сразу возможно отличить от Меган, у них схожи взгляд, волосы, и отмечаются общие черты лица. «У нее было надменное выражение лица, томный взгляд, сверкающие голубые глаза, подчеркнутые выразительными ресницами, пухлые губы и длинные темные волосы с пробором посередине — все совсем, как у звезды», — сравнили брюнеток в английском издании.