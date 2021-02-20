Учительница поделилась, как ей удается в 43 года выглядеть на 20 лет моложе
Как сообщает онлайн-издание Daily Mail, жительница Австралии, которая работает обычной школьной учительницей, уверяет, что сейчас, в свои 43 года, она выглядит лучше, чем в свои 20. По ее словам, оставаться «вечно молодой» ей помогают очень простые вещи. Главная из них, конечно же, питание. «Качество еды и то, что именно оказывается на вашей тарелке, намного важнее тренировок, а водный режим необходим для красивой кожи без морщин и правильной работы организма», – пояснила Белинда.
Второй секрет ее молодости – солнце. Женщина признается, что хотя бы раз в неделю старается вставать на рассвете и выйти на прогулку, чтобы зарядиться энергией, избавиться от стресса и душевных мук. Раз в неделю она также принимает ванну с солью, пеной и в это же время делает маску для лица – этот простой домашний спа-ритуал помогает ей смыть накопившееся напряжение, расслабиться и позаботиться о себе.
Кроме того, Белинда ежедневно занимается спортом – растяжкой или йогой, это помогает ей оставаться гибкой и стройной, что является синонимом молодости тела и здоровья духа. Также она не пренебрегает режимом дня и старается высыпаться, что также позитивно сказывается на ее внешности.
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Фото: Instagram
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