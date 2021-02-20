Учительница поделилась, как ей удается в 43 года выглядеть на 20 лет моложе

Второй секрет ее молодости – солнце. Женщина признается, что хотя бы раз в неделю старается вставать на рассвете и выйти на прогулку, чтобы зарядиться энергией, избавиться от стресса и душевных мук. Раз в неделю она также принимает ванну с солью, пеной и в это же время делает маску для лица – этот простой домашний спа-ритуал помогает ей смыть накопившееся напряжение, расслабиться и позаботиться о себе.

Кроме того, Белинда ежедневно занимается спортом – растяжкой или йогой, это помогает ей оставаться гибкой и стройной, что является синонимом молодости тела и здоровья духа. Также она не пренебрегает режимом дня и старается высыпаться, что также позитивно сказывается на ее внешности.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям