Ученые заявили, что макияж влияет на интеллектуальных способности женщин

Для проведения очередного эксперимента набрали 844 участников, задачей которых было просмотреть фото женщин с макияжем и без, и визуально оценить их интеллектуальные способности и моральные качества. Оказалось, что большинство опрошенных положительно отозвались о девушках без косметики. Они показались сдержанными и умными особами. А любительницы косметики оставили о себе поверхностное впечатление: таких определили в категорию любительниц случайных связей на одну ночь.

Психологи сделали вывод, что девушки с ярким макияжем и сегодня неправильно воспринимаются обществом.