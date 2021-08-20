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Ученые заявили, что макияж влияет на интеллектуальных способности женщин

Любительниц яркого макияжа редко встретишь на улице, но когда такое случается, девушка не остается без внимания. А использование косметики влияет на женскую самооценку.
Ученые заявили, что макияж влияет на интеллектуальных способности женщин

В Австрии было проведено исследование, в ходе которого ученые хотели оценить умственные способности девушек с ярким макияжем, сообщает Daily Mail.

Ранее исследования показали, что такие девушки чувствуют себя гораздо увереннее и умнее. И даже лучше справляются во время экзаменов.

Для проведения очередного эксперимента набрали 844 участников, задачей которых было просмотреть фото женщин с макияжем и без, и визуально оценить их интеллектуальные способности и моральные качества. Оказалось, что большинство опрошенных положительно отозвались о девушках без косметики. Они показались сдержанными и умными особами. А любительницы косметики оставили о себе поверхностное впечатление: таких определили в категорию любительниц случайных связей на одну ночь.

Психологи сделали вывод, что девушки с ярким макияжем и сегодня неправильно воспринимаются обществом.

Фото: freepik.com

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