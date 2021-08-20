Ученые заявили, что макияж влияет на интеллектуальных способности женщин
В Австрии было проведено исследование, в ходе которого ученые хотели оценить умственные способности девушек с ярким макияжем, сообщает Daily Mail.
Ранее исследования показали, что такие девушки чувствуют себя гораздо увереннее и умнее. И даже лучше справляются во время экзаменов.
Для проведения очередного эксперимента набрали 844 участников, задачей которых было просмотреть фото женщин с макияжем и без, и визуально оценить их интеллектуальные способности и моральные качества. Оказалось, что большинство опрошенных положительно отозвались о девушках без косметики. Они показались сдержанными и умными особами. А любительницы косметики оставили о себе поверхностное впечатление: таких определили в категорию любительниц случайных связей на одну ночь.
Психологи сделали вывод, что девушки с ярким макияжем и сегодня неправильно воспринимаются обществом.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!