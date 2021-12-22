Ученые выявили необычный признак ранней смерти – и он у вас на лице написан

На портале “МедикФорум” опубликовано проведенное специалистами исследование, которое длилось более 20 лет. В эксперименте французских ученых участвовало свыше трех тысяч человек. Целевой аудиторией наблюдения стали люди в возрасте от 32 до 62 лет. Наличие и глубину морщин оценивали по шкале от 0 до 3, где 0 – отсутствие морщин, а 3 – многочисленные и глубокие.

За весь временной промежуток умерли 233 человека. После эксперимента данные собрали и проанализировали. Вот, что удалось выявить: у людей, набравших от двух до трех баллов, риск ранней смерти почти в 10 раз выше, чем у людей с нулевым баллом.

На этом можно было бы закончить с новостями о морщинах, но важный нюанс, который необходимо упомянуть – глубокие и многочисленные морщины часто означают склонность людей к сердечно-сосудистых заболеваниям. Само исследование проводилось в рамках дополнения к уже имеющимся о внешних признаках старения, предвещающих сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому выдыхаем, сами морщины никак не влияют на продолжительность жизни.