Ученые выяснили, что обладательницы широких бедер живут дольше

Под показателем «полноты центральной части тела» ученые понимали следующие параметры: окружность талии, бедер, обхват ног, соотношение талии к бедрам, соотношение талии к росту, и соотношение талии и ноги. Также они наблюдали за индексом ожирения, оценивающим размер жировой ткани. Автор исследования Тосиф Ахмад Хан из отдела диетологии Университета Торонто сказал: «Жир на животе – это жир, который накапливается вокруг органов брюшной полости, и его избыток связан с высоким уровнем холестерина, высоким артериальным давлением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом и инсультом, вследствие чего и увеличивается риск преждевременной смерти от любых причин.

По мнению ученых, каждое увеличение окружности талии на 10 сантиметров увеличивает шанс внезапно скончаться на 11%, в то же время каждое увеличение на 0,1 в соотношении «талия-бедра», «талия-рост», «талия-обхват ноги» повышает риск смерти на 20%. В то же время специалисты обнаружили, что соотношение окружности бедра и ширины ноги обратно пропорционально: чем больше окружность бедер, тем ниже риск преждевременной кончины, а рост обхвата ноги на 5 сантиметров связан с 18%-ным снижением шансов внезапно умереть, поэтому жир на бедрах считается полезным, ширина ноги говорит о качестве мышц. Таким образом, ученые считают, что обладательницы крутых бедер и мощных, коренастых ног проживут дольше тонких и изящных женщин.

Фото: depositphotos

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