Ученые объяснили, почему тканевые маски нельзя держать на лице дольше 20 минут
В научном журнале Scientific Reports было опубликовано исследование, которое определило риск возникновения проблем с кожей из-за использования тканевых масок. Эмпирическая часть работы была построена на проведении опыта.
Китайские ученые пригласили 175 взрослых человек, которых разделили на две группы. В первой добровольцы использовали одну и ту же маску в течение 5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут. Во второй люди выбирали любую маску из четырех доступных и должны были оставлять ее на лице только на 15 минут.
По истечении времени исследователи измеряли уровень феноксиэтанола и метилпарабена — химических веществ, которые оставались на коже после использования масок. Эти два страшных слова — вещества, которые используются в уходовых средствах для продления срока годности. Они считаются безвредными и безопасными, но все-таки вызывают реакцию у людей с чувствительной кожей.
Уровень воздействия веществ повышался почти в два раза, если маску оставляли на лице на 25 минут и больше. После таких результатов ученые пришли к выводу, что при использовании тканевых масок дольше 20 минут повышается риск аллергических реакций и дерматита.
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