Ученые объяснили, почему тканевые маски нельзя держать на лице дольше 20 минут

По истечении времени исследователи измеряли уровень феноксиэтанола и метилпарабена — химических веществ, которые оставались на коже после использования масок. Эти два страшных слова — вещества, которые используются в уходовых средствах для продления срока годности. Они считаются безвредными и безопасными, но все-таки вызывают реакцию у людей с чувствительной кожей.

Уровень воздействия веществ повышался почти в два раза, если маску оставляли на лице на 25 минут и больше. После таких результатов ученые пришли к выводу, что при использовании тканевых масок дольше 20 минут повышается риск аллергических реакций и дерматита.