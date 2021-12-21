Ученые из Японии научились продлевать жизнь и уточнили, как работает вакцина против старения

Об особенностях созданного инновационного продукта Тохру Минамино рассказал в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

«Мы работаем с "возрастными" и стареющими клетками более 20 лет. Нами было обнаружено, что эти клетки активизируют атеросклероз или другие заболевания, связанные с возрастом, к примеру, диабет. Если у нас получится извлечь стареющие клетки из тела, то сможем улучшить ситуацию с атеросклерозом, диабетом и так далее», — добавил профессор.

Ученый отметил, что сначала вакцина тестировалась на мышах, затем планируется провести на обезьянах, а только потом на людях. Он также предположил, что добьется результатов в ближайшие 5 лет. «Я верю, что мы очень близки к запуску вакцины для людей. Нам нужно идентифицировать еще несколько маркеров для клеток старения, и мы легко создадим вакцину. Сейчас уже существует как минимум несколько способов борьбы с раком при использовании антител... Я думаю, мы очень близки», — подчеркнул Тохру Минамино.