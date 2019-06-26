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Участниц конкурса красоты «Мисс Англия» обязали показать себя без макияжа и фильтров

Отборочный этап под названием «Топ-модель с голым лицом» проводится впервые в истории конкурса «Мисс Англия». Организаторы ввели его, чтобы справиться с ростом числа участников, злоупотребляющих филлерами, контурной пластикой и ботоксом.

Решение добавить новый этап, как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, было принято после того, как организаторы мероприятия были шокированы, увидев, что некоторые из совсем юных участниц, едва достигшие 19-летия, чрезмерно увлекаются контурной пластикой, чтобы улучшить свою внешность, или злоупотребляют макияжем настолько, что их естественная красота теряется под слоем густого грима.

Директор «Мисс Англия» Энджи Бизли прокомментировала ситуацию: «Мы говорим девочкам, что им не нужны филлеры, накладные ресницы и татуаж бровей, чтобы участвовать в нашем конкурсе, но они нас не слышат. На их примере видно, какое разрушительное влияние оказывают на самооценку и психическое здоровье молодых женщин отредактированные изображения в социальных сетях и на телевидении. Разница между картинкой и реальностью выходит из-под контроля, а для нас очень важно поддерживать подлинную красоту тела, каким бы оно ни было».

В 2019 году заявку на участие в конкурсе подали более 20 000 претенденток, дополнительный отборочный тур, по словам устроителей состязания, должен отсеять участниц, которые не готовы предстать перед организаторами в естественном виде и перестать заниматься постоянным улучшением внешности. «Если вы посмотрите на бывших победительниц «Мисс Англия», то увидите, что большинство из них – красавицы от природы, что гораздо более достойно подражания», – пояснила Бизли.

В дополнительном этапе этого года смогут принять участие все 54 участницы, прошедшие все предыдущие испытания. Победительницы этого тура автоматически пройдут в финал конкурса, который состоится в августе 2019 года в Ньюкасле.

«Мисс Англия» прошлого года Алиша Коуи, кстати, часто публикующая селфи без макияжа в своих социальных сетях, горячо поддержала нововведение. «Многие модели и влияющие на общественное мнение люди устанавливают в соцсетях нереальные стандарты, ¬– пояснила она. – Добиться безупречного внешнего вида, который они все время демонстрируют, сложно или вообще невозможно, поэтому так важен этап «Топ-модель» с голым лицом, который позволит принять и оценить естественную красоту».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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