Опасные туфли: модель натерла ногу новой обувью и оказалась в больнице с сепсисом

Девушка, чей историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, рассказала, что заметила, что ее новые эспадрильи на платформе натирают ей ноги, когда добиралась на вокзал. Ее этот факт абсолютно не обеспокоил – она просто переобулась в другую, более удобную пару обуви и пошла по своим делам. «Все началось с того, что туфли натерли мне пятку и кожа немного содралась с нее. В какой-то момент это выглядело, как крошечный пузырь. Но потом я заметила, что у него какой-то странный цвет и волдырь становился все больше».
«Причем я носила не шпильки на высоких каблуках, а обычную повседневную обувь – эспадрильи на платформе», – добавляет Джемма.
Ситуация стала ухудшаться с каждым днем, британка стала замечать, что не может нормально ходить, только хромая, при этом каждый ее шаг отдавался нетипичной для мозоли, очень сильной болью: «Моя нога распухла до лодыжки, боль была такой ужасной, что я просто упала на пол в агонии, и мне становилось все хуже».
Именно тогда Джемма решила обратиться к врачу, который прописал ей антибиотики. Но лучше от них ей не становилось, потому она пошла в госпиталь, но специалисты сказали, что не видят ничего страшного, и отправили ее домой.
На следующее утро девушке стало настолько плохо, что она вновь отправилась в больницу, где на сей раз ей сказали, что по всем симптомам у нее ранняя стадия сепсиса. Ее экстренно госпитализировали.
«У меня начались боли по всему телу, в том числе и в груди, проблемы с дыханием, – добавляет Джемма. – Я знала, что происходит что-то серьезное. Врач сказал, что мой пульс и температура были очень высокими, а давление – экстремально низким. Кожа посинела, а сам волдырь еще сильнее увеличился в размерах. К счастью, мне вовремя поставили диагноз, и я успела пройти курс лечения, прежде чем произошло что-то пострашнее».
Сейчас девушка уже чувствует себя гораздо лучше, но доктора сказали ей, что в ближайшие три месяца она не сможет носить ничего, кроме шлепанцев или обуви с открытой пяткой, пока не заживет травмированная нога.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook
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