Опасные туфли: модель натерла ногу новой обувью и оказалась в больнице с сепсисом

Ситуация стала ухудшаться с каждым днем, британка стала замечать, что не может нормально ходить, только хромая, при этом каждый ее шаг отдавался нетипичной для мозоли, очень сильной болью: «Моя нога распухла до лодыжки, боль была такой ужасной, что я просто упала на пол в агонии, и мне становилось все хуже».

Именно тогда Джемма решила обратиться к врачу, который прописал ей антибиотики. Но лучше от них ей не становилось, потому она пошла в госпиталь, но специалисты сказали, что не видят ничего страшного, и отправили ее домой.

На следующее утро девушке стало настолько плохо, что она вновь отправилась в больницу, где на сей раз ей сказали, что по всем симптомам у нее ранняя стадия сепсиса. Ее экстренно госпитализировали.