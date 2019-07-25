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У женщин с обхватом талии больше 88 сантиметров на 30% выше риск ранней смерти

Группа ученых из Университета Айовы, США, в ходе исследования пришла к выводу, что обхват талии может рассказать о состоянии здоровья женщины гораздо больше, чем индекс массы тела.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 157 000 добровольцев. Его результаты опубликованы в еженедельном международном медицинском научном журнале American Medical Association.

В ходе исследования ученые выяснили, что женщины с индексом массы тела ниже 25, что соответствует здоровым показателям, и обхватом талии свыше 88,9 сантиметров имеют гораздо больше хронических проблем со здоровьем и на 30% сильнее подвержены риску внезапной смерти: у них чаще возникает рак груди и кишечника, а также развиваются сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к преждевременному летальному исходу.

Как сообщает британское издание Daily Mail, по мнению ученых, дело в том, что наличие жировой прослойки в области талии приводит к нечувствительности организма к инсулину, нарушению углеводного обмена, появлению различных воспалительных процессов в организме.

Предыдущие исследования сводились к тому, что люди с нормальным индексом массы тела обычно считались здоровыми, независимо от наличия и расположения на теле жировой прослойки – ИМТ просто не учитывал этот показатель и не был способен дать точную оценку женского здоровья, а ведь именно лишний жир свидетельствует о нарушении обмена веществ. Потому ученые заявляют: «Вести здоровый образ жизни важно всем, независимо от общего телосложения».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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