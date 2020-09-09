Женщины обнаружили необычный способ закрепить макияж — и он становится все популярнее

Алгоритм действий на удивление прост: нужно нанести любимое праймер, тональное средство, пудру и консилер, дать им «усесться», а затем окунуть лицо в миску с прохладной водой на 15-20 секунд. После этого нужно просто промокнуть кожу сухим полотенцем (сделать это нужно крайне аккуратно, чтобы не смазать макияж). Причина, по которой Jamsu работает, заключается в том, что холодная вода сужает поры, из-за чего выработка себума снижается и создается эффект матовой, безупречно гладкой кожи, а мейкап «закрепляется» и держится на лице гораздо дольше. Беспокоиться о том, что тон провалится в поры даже в Т-зоне, как обещают специалисты, не стоит.

Женщины, попробовавшие эту технику, оказались в диком восторге, о чем не преминули сообщить в социальных сетях. «Ныряние и погружение работают так же, как и знаменитый бейкинг, лицо выглядит невероятно круто», «Jamsu идеально подходит для создания макияжа без макияжа», «Этот подход полностью изменил мое представление о мейкапе. В течение дня мне больше не надо беспокоиться о том, как и где подкраситься».

Фото: depositphotos

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