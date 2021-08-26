passion.ru

У популярного в TikTok способа нарисовать стрелки за 1 минуту оказался серьезный минус

В сети TikTok недавно стали вирусными своеобразные видеоинструкции очень простого макияжа. В своих роликах блогеры показывают, как быстро и просто возможно нарисовать стрелки даже тем, у кого они никогда не получались. Плюс к этому для лайфхака вам понадобятся всего три вещи: черные тени, лейкопластырь или что-то аналогичное и пальцы — девушки используют их вместо кисти. Однако экспресс-вариант не так прекрасен, заверяют эксперты.
У популярного в TikTok способа нарисовать стрелки за 1 минуту оказался серьезный минус

Как сообщает издание Insider, на кадрах видео девушки берут лейкопластырь и отрезают длинный кусок. Затем середину ленты прислоняют к носу, а края к кончикам бровей. В результате получается V-образная форма. Следом нужны два отрезка поменьше, а разместить их надо на веках, создавая уголок между двумя частями. Когда трафарет подготовлен, тиктокерша набирает тени пальцами и растушевывает, тогда остается только отклеить лейкопластырь — экспресс-макияж готов.

Однако эксперты говорят, регулярное использование данного трюка, а точнее снятие клейкой ленты с области глаз, может привести к повреждению и провисанию кожи, а в результате спровоцировать раннее старение.

Фото: freepik.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!