У популярного в TikTok способа нарисовать стрелки за 1 минуту оказался серьезный минус

Как сообщает издание Insider, на кадрах видео девушки берут лейкопластырь и отрезают длинный кусок. Затем середину ленты прислоняют к носу, а края к кончикам бровей. В результате получается V-образная форма. Следом нужны два отрезка поменьше, а разместить их надо на веках, создавая уголок между двумя частями. Когда трафарет подготовлен, тиктокерша набирает тени пальцами и растушевывает, тогда остается только отклеить лейкопластырь — экспресс-макияж готов.

Однако эксперты говорят, регулярное использование данного трюка, а точнее снятие клейкой ленты с области глаз, может привести к повреждению и провисанию кожи, а в результате спровоцировать раннее старение.