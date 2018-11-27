«У меня кривой нос»: 28-летняя Рита Дакота рассказала о ринопластике

28-летняя певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович — прим.ред.) не скрывает того, что недовольна своей внешностью. Например, Рита считает, что «тяжелый низ» нарушает пропорции ее фигуры. А в недавнем разговоре с главным редактором журнала Glamour Иляной Эрднеевой Дакота призналась, что всерьез задумалась о ринопластике. Как выяснилось, неудачный пирсинг испортил естественную форму носа участницы «Фабрики звезд-7».

«Я проколола себе нос в 14-летнем возрасте. Сделала это при помощи спицы и вставила дешевую сережку. Из-за всего этого у меня случилось воспаление хрящевых тканей. Теперь мой нос кривой и выглядит несколько больше, чем он должен быть на самом деле. Всерьез задумываюсь над ринопластикой», — рассказала Рита.