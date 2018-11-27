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«У меня кривой нос»: 28-летняя Рита Дакота рассказала о ринопластике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Риты Дакоты

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Певица призналась, что хочет прибегнуть к услугам пластического хирурга.

28-летняя певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович — прим.ред.) не скрывает того, что недовольна своей внешностью. Например, Рита считает, что «тяжелый низ» нарушает пропорции ее фигуры. А в недавнем разговоре с главным редактором журнала Glamour Иляной Эрднеевой Дакота призналась, что всерьез задумалась о ринопластике. Как выяснилось, неудачный пирсинг испортил естественную форму носа участницы «Фабрики звезд-7».

«Я проколола себе нос в 14-летнем возрасте. Сделала это при помощи спицы и вставила дешевую сережку. Из-за всего этого у меня случилось воспаление хрящевых тканей. Теперь мой нос кривой и выглядит несколько больше, чем он должен быть на самом деле. Всерьез задумываюсь над ринопластикой», — рассказала Рита.

За страницей Риты в Instagram следят более полутора миллионов человек. Многочисленные подписчики уверены, что Рита замечательно выглядит, и не замечают ее возможных недостатков. Кадры из фотосессий, которыми часто делится в блоге певица, только укрепляют это мнение фолловеров. Несмотря на то, что Дакота часто принимает участие в различных съемках, нахождение перед камерой дается ей нелегко. «Я точно знаю, что я не актриса. Когда я направляю на себя камеру, то начинаю теряться и лепетать что-то несуразное. Почему-то не могу открываться перед камерой и быть собой. Мне даже на фотосессиях очень тяжело. А сыграть другого человека — это вообще не мое. Мне кажется, здорово, что я это осознаю».

Фото: instagram

Текст: Наталья Емельянова

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