«У меня кривой нос»: 28-летняя Рита Дакота рассказала о ринопластике

28-летняя певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович — прим.ред.) не скрывает того, что недовольна своей внешностью. Например, Рита считает, что «тяжелый низ» нарушает пропорции ее фигуры. А в недавнем разговоре с главным редактором журнала Glamour Иляной Эрднеевой Дакота призналась, что всерьез задумалась о ринопластике. Как выяснилось, неудачный пирсинг испортил естественную форму носа участницы «Фабрики звезд-7».
«Я проколола себе нос в 14-летнем возрасте. Сделала это при помощи спицы и вставила дешевую сережку. Из-за всего этого у меня случилось воспаление хрящевых тканей. Теперь мой нос кривой и выглядит несколько больше, чем он должен быть на самом деле. Всерьез задумываюсь над ринопластикой», — рассказала Рита.
За страницей Риты в Instagram следят более полутора миллионов человек. Многочисленные подписчики уверены, что Рита замечательно выглядит, и не замечают ее возможных недостатков. Кадры из фотосессий, которыми часто делится в блоге певица, только укрепляют это мнение фолловеров. Несмотря на то, что Дакота часто принимает участие в различных съемках, нахождение перед камерой дается ей нелегко. «Я точно знаю, что я не актриса. Когда я направляю на себя камеру, то начинаю теряться и лепетать что-то несуразное. Почему-то не могу открываться перед камерой и быть собой. Мне даже на фотосессиях очень тяжело. А сыграть другого человека — это вообще не мое. Мне кажется, здорово, что я это осознаю».
Фото: instagram
Текст: Наталья Емельянова