«У меня есть морщины, и это нормально»: Виктория Бекхэм поделилась, как принять свой возраст

Также она призналась, что благодаря детям у нее сформировались правильные пищевые привычки: раз она служит им примером, то не может себе позволить есть нездоровую пищу или пропускать обед, ведь только так можно показать подрастающему поколению, как быть здоровыми и довольными тем, кто они есть. И сейчас она абсолютно счастлива, и морщины ее абсолютно не беспокоят.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!