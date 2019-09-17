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«У меня есть морщины, и это нормально»: Виктория Бекхэм поделилась, как принять свой возраст

Знаменитость призналась, что не замечает у себя морщин и в 45 лет чувствует себя лучшей версией себя.

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, в честь запуска собственной линии косметики Виктория Бекхэм стала героиней обложки нового выпуска журнала Glamour UK. Будучи успешной бизнес-леди, признанной иконой стиля, знаменитость уже больше двух десятилетий находится в центре внимания и выглядит просто великолепно.

Виктория уверена, что весь секрет заключается в том, чтобы отражение в зеркале радовало, по ее словам, она не замечает у себя ни единой морщинки. Принять себя и свой возраст, а также начать чувствовать себя довольной жизнью и уверенной в себе ей помогло погружение в сферу красоты и запуск собственной линии косметики.

«Погружение в бьюти-бизнес мне действительно помогло – в этом есть что-то действительно освобождающее. Я хочу, чтобы каждый смог почувствовать себя лучше, увереннее. Я хочу показать людям, кто они есть. Да, у нас всех, и у меня тоже, есть морщины, и это нормально! Я чувствую себя более раскрепощенной», – заявляет Виктория Бекхэм.

Также она призналась, что благодаря детям у нее сформировались правильные пищевые привычки: раз она служит им примером, то не может себе позволить есть нездоровую пищу или пропускать обед, ведь только так можно показать подрастающему поколению, как быть здоровыми и довольными тем, кто они есть. И сейчас она абсолютно счастлива, и морщины ее абсолютно не беспокоят.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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