«Ты же мать»: Анна Седокова показала крепкий тыл в очень откровенном прозрачном платье

Певица Анна Седокова — счастливая обладательница аппетитных форм и тонкой талии. Многодетная мама не считает нужным скрывать свою красоту и регулярно демонстрирует свои сильные стороны, за что ее часто критикуют в Сети.

Став «Самой Стильной Мамой Года», Седокова продемонстрировала толпе крепкий тыл и выступила с протестом против общественного мнения.