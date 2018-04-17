«Ты же мать»: Анна Седокова показала крепкий тыл в очень откровенном прозрачном платье

Певица Анна Седокова — счастливая обладательница аппетитных форм и тонкой талии. Многодетная мама не считает нужным скрывать свою красоту и регулярно демонстрирует свои сильные стороны, за что ее часто критикуют в Сети.
Став «Самой Стильной Мамой Года», Седокова продемонстрировала толпе крепкий тыл и выступила с протестом против общественного мнения.
«Я знаю, что это слегка не стандартно, но ведь рождение ребенка не означает, что женщина перестает быть красивой? В Америке есть такой термин HotMama. Мамочка с детьми, но одновременно желанная женщина. Мне очень нравится, как позиционируют материнство @jlo и @beyonce и если на меня первую должен обрушится весь шквал негодования #тыжемать , я готова», — написала она в блоге.
Кто-кто, а Анна умеет быть сексуальной!
А как относитесь вы к демонстрации «сильных сторон» звездами?
Фото: instagram