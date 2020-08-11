«Ты суперзвезда»: Ева Лонгория поделилась пикантным фото в «невидимом» бикини
Этой весной Еве Лонгории исполнилось 45 лет, однако выглядит она юной и свежей, будто и не родила 2 года назад малыша. После беременности звезда серьезно принялась за приведение себя в форму: она регулярно рассказывала о том, как тренируется и питается, и ее труды увенчались успехом. Фигура актрисы стала заметно более стройной и подтянутой.
Сама Лонгория тоже вполне довольна тем, как сейчас выглядит. Доказательством тому стало то, что в своем микроблоге в социальной сети Instagram она заметно чаще публикует более откровенные снимки – в платьях с глубоким декольте или ультракоротких нарядах и купальниках. И вот новый кадр, на котором звезда позирует во вполне себе целомудренном по крою бикини. Особую пикантность ему придает лишь цвет – из-за нюдового оттенка оно сливается с ее телом будто вторая кожа. На фотографии она позирует, жизнерадостно подпрыгнув, ее мокрые волосы задорно развеваются, а лицо озаряет жизнерадостная улыбка. Снимок она подписала: «Давайте ворвемся в новый день!»
Поклонники по достоинству оценили спортивную форму актрисы, осыпав ее комплиментами: «Просто суперзвезда», «Потрясающая», «Ева, вы мой кумир! Какая же красивая», «Вы выглядите по-настоящему счастливой! Я не смогла бы принять эту позу, даже если бы меня подвесили на стальных тросах», «Настоящая королева!», «Какая вы милая», «Отличная фигура. Сразу видно, что спортом занимаетесь», «Мне очень нравится ваша фигура, выглядите очень естественно», «Фигура просто супер!», «Красивая и сексуальная» – написали они в комментариях.
Фото: Globallookpress.com
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