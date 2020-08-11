«Ты суперзвезда»: Ева Лонгория поделилась пикантным фото в «невидимом» бикини

Поклонники по достоинству оценили спортивную форму актрисы, осыпав ее комплиментами: «Просто суперзвезда», «Потрясающая», «Ева, вы мой кумир! Какая же красивая», «Вы выглядите по-настоящему счастливой! Я не смогла бы принять эту позу, даже если бы меня подвесили на стальных тросах», «Настоящая королева!», «Какая вы милая», «Отличная фигура. Сразу видно, что спортом занимаетесь», «Мне очень нравится ваша фигура, выглядите очень естественно», «Фигура просто супер!», «Красивая и сексуальная» – написали они в комментариях.

Фото: Globallookpress.com

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