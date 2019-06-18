«Я не могу на себя смотреть»: женщина потратила £26 тысяч на коррекцию груди, чтобы угодить мужу

Несмотря на то, что всем женщинам давно пора понять, что они прекрасны такие, какие есть, некоторые из дам все еще надеются завоевать любовь мужчины, «перекраивая» себя под его предпочтения.

50-летняя Джейни Бирн из Линкольна пережила 6 операций по увеличению груди после того, как ее муж Дэйв в далеком 2005 году обмолвился о том, что слишком маленькая грудь с чашечкой AA делает ее похожей на мужчину.

Практически впустую потраченные 26 тысяч фунтов, череда неудачных операций, низкая самооценка и желание соответствовать чужим идеалам — таков «подарок» Дейва своей любимой жене.

«Мне никогда не нравилась моя грудь, поэтому я и набралась смелости лечь под нож. У меня высокий рост и спортивное телосложение: я хотела выглядеть женственно и привлекательно», — рассказала женщина британскому изданию Daily Mail: