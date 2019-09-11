Тучная женщина похудела на 40 кг, после того как муж бросил ее всего через 6 недель брака

В конце телешоу Аманда пообещала похудеть в течение года, чтобы в следующий свой приход к Карлу Стефановичу выглядеть совершенно по-другому. И британка начала воплощать задуманное в жизнь, заручившись поддержкой двух личных тренеров. Она строго следовала режиму тренировок, занимаясь 6 дней в неделю. «Это будет мой год, я исправлю себя. Я поставлю себя на первое место», – повторяла она себе.

И хотя было тяжело, женщина сдержала данное себе слово, потеряв внушительные 40 килограммов. Через год она вернулась в телешоу после трансформации, и Карл Стефанович был в шоке от результатов, которых она добилась, и заявил, что она теперь «совершенно другой человек».

В завершение шоу Аманда заявила: «Похудение изменило мою жизнь. Я ненавидела человека, которым была. Вы знаете, я приехала сюда год назад с этим ужасным, токсичным чувством, а теперь я люблю себя новую!»

Текст: Наталья Диамоника

Фото: кадры из телепередачи This Time Next Year, vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!