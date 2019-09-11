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Тучная женщина похудела на 40 кг, после того как муж бросил ее всего через 6 недель брака

Аманда Хобсон сбросила практически половину своего изначального веса меньше, чем за год, после того как муж сообщил ей, что уходит в день ее рождения всего через полтора месяца после свадьбы. Ее история была столь вдохновляющей, что она стала участницей популярной программы «В это же время в следующем году».

«Потеря веса очень важна. У меня был довольно ужасный год, и я думаю, что хотела бы почувствовать себя собой, когда мне исполнится 40 лет», – сказала она ведущему программы Карлу Стефановичу, года 12 месяцев назад впервые пришла в его студию. Ее слова передает британский онлайн-портал Daily Mail.

Женщина призналась, что поправилась до 110 килограммов, но до того, как все произошло, она «изо всех сил» старалась поддерживать здоровый вес. «Я склонна к эмоциональному перееданию. Я регулярно сижу на диете, но, сбросив 20 килограммов, потом с легкостью возвращаю уже 25. Так происходит ежегодно», – сообщила она со слезами на глазах.

Аманда Хобсон до и после похудение

Фото: кадры из телепередачи This Time Next Year

На вопрос ведущего, почему же сейчас она приняла решение похудеть, Аманда ответила, что на данный момент ее вес достиг отметки, опасной для жизни, так как она страдает от заболевания сердца и ожирение может спровоцировать ухудшение состояния и даже смерть. Также она добавила, что хочет похудеть не только ради себя, но и ради своих детей, которые могут остаться сиротами, если она не справится со своей пищевой зависимостью.

«Я ненавижу себя, ненавижу то, как я выгляжу, ненавижу то, что чувствую, и то, что не подаю хороший пример своим детям», – заплакала она.

В конце телешоу Аманда пообещала похудеть в течение года, чтобы в следующий свой приход к Карлу Стефановичу выглядеть совершенно по-другому. И британка начала воплощать задуманное в жизнь, заручившись поддержкой двух личных тренеров. Она строго следовала режиму тренировок, занимаясь 6 дней в неделю. «Это будет мой год, я исправлю себя. Я поставлю себя на первое место», – повторяла она себе.

И хотя было тяжело, женщина сдержала данное себе слово, потеряв внушительные 40 килограммов. Через год она вернулась в телешоу после трансформации, и Карл Стефанович был в шоке от результатов, которых она добилась, и заявил, что она теперь «совершенно другой человек».

В завершение шоу Аманда заявила: «Похудение изменило мою жизнь. Я ненавидела человека, которым была. Вы знаете, я приехала сюда год назад с этим ужасным, токсичным чувством, а теперь я люблю себя новую!»

Текст: Наталья Диамоника

Фото: кадры из телепередачи This Time Next Year, vostock-photo

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