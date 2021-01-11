Тучная женщина рассказала, как ей удалось похудеть на 64 кг без диет

Тони поняла, что нуждается в помощи, чтобы просто сохранить здоровье, потому нашла 12-недельную программу Second Nature, которую поддерживает Национальная система здравоохранения Британии. Она помогает людям с лишним весом приобщиться к ЗОЖ. «Эта программа буквально учит вас есть, — заявила она. — Не надо было придерживаться никаких строгих диет — все до смешного легко, все вещи просто встали на свои места». По словам женщины, на завтрак ей предлагалось есть сытную овсяную кашу, на обед — остатки ужина, а вечером чили, карри и любые другие блюда в пределах разумного, можно было даже пасту. При этом предлагалось отказаться от еды навынос — она позволялась раз в месяц, не чаще, разрешен в программе и один бокал красного вина. Однако в меню больше нет пудингов и калорийных закусок. Весь секрет похудения заключается в размере порции — она должна помещаться на блюдце.

Тони признается, что за 3 месяца она похудела ровно вдвое, и такое преображение шокирует всех, кто давно ее не видел: «Люди не узнают меня, — поясняет она. — Они постоянно спрашивают, куда делась вторая половина меня. У меня сейчас нормальный размер одежды, я вешу 63 килограмма и больше не страдаю от диабета. Это невероятно! Моя жизнь полностью изменилась к лучшему!».

Фото: depositphotos, facebook

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