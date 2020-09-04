Тучная женщина похудела на 82 кг, превратилась в красотку, но так и не стала счастливой

Когда Алекс исполнилось 20 лет, она почувствовала себя буквально загнанной в ловушку своего веса: она не могла жить своей жизнью, редко выходила на улицу, изо всех сил пыталась найти одежду подходящего размера и чувствовала себе ужасно неуверенно, чтобы завести друзей. Так продолжалось целых 6 лет. Но в какой-то момент женщина почувствовала, что больше не может так, ожирение разрушает ее изнутри, и решила что-то с этим сделать. Для начала она сократила суточную калорийность пищи до 1800 ккал, убрав из своего рациона все вредные блюда, сосредоточившись только на здоровой и питательной еде. Спустя 3 месяца она сделала свой рацион еще более диетическим и записалась на персональные тренировки в спортзал и на занятия зумбой.

Через полгода после начала похудения Алекс сделала операцию по уменьшению желудка, чтобы взять под контроль свой аппетит, и как только восстановилась, начала заниматься спортом еще усерднее: в ее расписании появились высокоинтервальные занятия, силовые, а также долгие прогулки с собакой. «Первые два года я была сосредоточена на низкоуглеводном питании и занятиях спортом, а на третий год, то есть сейчас я стараюсь быть активной все время. Благодаря новому образу жизни я смогла похудеть на внушительные 82 килограмма», – поясняет она. Обвисшую кожу девушка удалила при помощи подтяжки живота, а также увеличила и подтянула грудь. «Моей главной целью было попытаться найти баланс между счастьем и здоровьем. Конечно, я стала гораздо увереннее в себе после похудения и зашла гораздо дальше, чем ожидала. Но у меня развилась жуткая дисморфофобия и расстройство пищевого поведения. С последней проблемой я справилась, но принять себя я не могу. При этом сдаваться я не намерена», – призналась она.

Фото: facebook Alex Bevacqua

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