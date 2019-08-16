Тучная женщина сбросила 70 кг, чтобы не смущать своим внешним видом сына в день его свадьбы

Историю Клэр рассказал британский онлайн-портал Daily Mail, которому женщина сообщила, что долгое время боролась с лишним весом, но без особого успеха. Так продолжалось до тех пор, когда ее сын объявил, что решил жениться: «Я не хотела смущать его тем, что я такая большая – это стало моей главной мотивацией».
В рамках программы борьбы с лишним весом женщина отказалась от доставки готовой еды на дом и стала готовить еду сама, выбирая при этом более здоровые версии любимых блюд. В ее меню стало больше овощей, полезных завтраков, меньше жареного, чипсов и другого фаст-фуда.
Фото: facebook
До того, как поправиться, Клэр, по ее собственному признанию, вела очень активный образ жизни, занималась фитнесом и карате, но повредила колено во время тренировки и «просто сдалась». Недостаток физических упражнений вкупе с низкой активностью привели ее к отметке на весах в 140 килограммов. Но как только вес начал снижаться, она вновь вернула физические упражнения в свою жизнь: «Я начала с длительных прогулок с семьей и собакой, а теперь могу вновь заниматься карате каждую неделю, как делала это раньше».
Сегодня женщина тренируется ежедневно, так как собирается поехать на чемпионат Европы по карате, но до сих пор удивляется, когда видит свое стройное отражение в зеркале.
Дата свадьбы была назначена на ноябрь, к тому моменту Клэр уже потеряла 40 килограммов. «Когда впоследствии мы на торжестве рассматривали наши совместные старые фотографии, все гости говорили мне, как я великолепно выгляжу, и мой сын гордился мной, – признается женщина. – Я не думала, что потеряю так много, но рада этому».
Сегодня женщина весит 70 килограммов, ее тело стало подтянутым и сильным. «Моя семья очень горда этим, - добавляет Клэр. – Я сейчас не работаю, потому что решила сосредоточиться на процессе похудения, но я достигла своей цели и готова начать новую жизнь. Теперь планирую вернуться в офис и с нетерпением жду возможности вернуться туда».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook
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