Тучная женщина сбросила 70 кг, чтобы не смущать своим внешним видом сына в день его свадьбы

Историю Клэр рассказал британский онлайн-портал Daily Mail, которому женщина сообщила, что долгое время боролась с лишним весом, но без особого успеха. Так продолжалось до тех пор, когда ее сын объявил, что решил жениться: «Я не хотела смущать его тем, что я такая большая – это стало моей главной мотивацией».

В рамках программы борьбы с лишним весом женщина отказалась от доставки готовой еды на дом и стала готовить еду сама, выбирая при этом более здоровые версии любимых блюд. В ее меню стало больше овощей, полезных завтраков, меньше жареного, чипсов и другого фаст-фуда.