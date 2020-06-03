Тщательное очищение еще 4 правила, которые надо знать, чтобы не испортить макияж бровей

Следующее важное правило – необходимо учитывать тип формулы выбранного средства. Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент – от карандашей до помадок для бровей. Например, карандаш мягко выравнивает основание бровей и помогает прорисовать их форму. Муссы и помадки, как и все кремообразные средства для макияжа, очень насыщенны по цвету, потому важно использовать небольшое количество продукта и быть осторожнее, постепенно наслаивая продукт. Тени и пудра для бровей – самая простая формула для новичков. Достаточно окунуть кисть в порошок, слега стряхнуть лишнее и пройтись по бровям.

Начните прокрашивать бровь не от внутреннего уголка, а от ее середины. И двигайтесь по направлению к хвостику. Начало брови чаще всего само по себе густое, потому на него стоит нанести лишь остатки продукта. После того, как средство будет нанесено, зафиксируйте волоски гелем – цветным или прозрачным. Уложите их по направлению вверх, это сделает взгляд более распахнутым. И последнее, но очень важное правило: брови должны обрамлять лицо, но не перетягивать на себя все внимание. Жесткие, графичные брови, отлично смотрящиеся в социальных сетях, не очень хорошо смотрятся в реальной жизни, потому избегайте чрезмерного увлечения косметическими продуктами. Простраивайте цвет послойно, легче добавить немного продукта, чем удалить его излишки.

Фото: Instagram

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