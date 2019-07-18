Трубочки для коктейлей и еще 7 основных причин появления морщин вокруг губ

Также причиной преждевременного старения области вокруг рта может стать обезвоживание. Губы являются прямым отражением нашего здоровья. Когда регенерация тканей происходит правильно, они пухлые и молодые, но обезвоживание организма приводит к их шелушению, сухости и морщинистости. Именно поэтому так важно, чтобы губы были постоянно увлажнены. Самый простой способ – пить много воды и пользоваться бальзамом.

Злоупотребление солнечными ваннами также может стать причиной преждевременного старения области вокруг рта. По словам специалиста, ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать вспышку герпеса, который, в свою очередь, приводит к образованию рубцов и повреждению кожи губ, из-за чего они кажутся старше, чем есть на самом деле. Чтобы снизить риск, стоит использовать бальзам с SPF.

Еще одна причина преждевременного старения – курение, так как повторяющееся движение мышц при затягивании дыма создает эффект «кровотечения» возле краев губ. В идеале, лучше всего отказаться от этой привычки либо заменить сигареты на никотиновые пластыри.

Также доктор Тейлор отметила, что очень многие люди из-за скуки или нервов кусают или жуют губы, но важно избавиться от этой привычки, так как постоянное повреждение их кожи может привести к образованию рубцовой ткани и аномальному клеточному росту.

И последняя «вредная» привычка, по мнению специалиста, – улыбка. Действительно, со временем из-за нее могут появиться морщины по бокам губ, но, как известно, она продлевает жизнь, потому не стоит переставать улыбаться.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!