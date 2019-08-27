passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Домашние тренировки по системе Джиллиан Майклз помогли девушке похудеть на 31 кг

Бриттани Баротт, сбросившая треть своего веса, заявляет, что никогда не была такой уверенной в себе, как сейчас, и теперь она может жить полноценной здоровой жизнью.

Молодая женщина признается американскому онлайн-изданию Women’s Health, что в 2015 году весила 90 килограммов при росте 167,5 сантиметров. Она решила, что надо что-то менять, когда увидела свою фотографию, на которой попросту себя не узнала: «Я полностью потеряла связь со своим телом и здоровьем. У меня был лишний вес и высокое кровяное давление в 26 лет. Я не занималась физическими упражнениями и ела конфеты почти каждый день».

Бриттани решила, что ей надо сбросить минимум 20 килограммов, но эта цель показалась ей слишком масштабной и серьезной, чтобы справиться самостоятельно. «У меня было двое детей, я мысленно уже смирилась, что больше никогда не буду носить одежду, которая была мне впору до беременности. Но я хотела иметь другой вес и быть здоровой», – добавляет она.

Американка здраво взвесила свои силы и решила, что не сможет самостоятельно похудеть так сильно, как ей хочется, либо просто не удержит полученный результат. Потому она присоединилась к популярной программе похудения WW (также известная как Weight Watchers). Она выбрала вариант онлайн-поддержки, так как в то время сидела с детьми и не могла надолго выходить из дома.

Уже в течение первой недели она заметила, что начала вносить изменения в свой рацион и есть больше полезных продуктов. В ресторанах она не ела порции целиком, а делила их пополам с другом и не ела булочку всякий раз, когда заказывала гамбургер, раз уж не могла полностью от него отказаться.

Постепенно ее меню сформировалось. На завтрак она ест вареные яйца или йогурт и фрукты и пьет кофе. На обед – что-нибудь с мясом индейки: салат с мясом индейки и соусом из голубого сыра, гамбургер из индейки с «булочкой» из салата или тако с индейкой. Ужин – вполне традиционный, без особых ограничений, так как женщина практикует интервальное голодание. В качестве закусок она ест рисовые лепешки с шоколадом и нарезанным сверху бананом, сыр или банан с шоколадом.

Кроме того, помимо коррекции питания Бриттани решила добавить физические нагрузки. Она купила DVD-диск с тренировками Джиллиан Майклз. Поначалу у нее почти ничего не получалось, но она радовалась и тем небольшим успехам, которые ей удавалось одерживать. Она тренировалась по ее программе больше двух лет, после чего ей захотелось увеличить нагрузки.

«Сейчас я остаюсь по-прежнему активной, но у меня нет тщательно продуманной программы. Я прыгаю на батуте с детьми, хожу в парк, занимаюсь домашним хозяйством и обустройством дома, – признается женщина. – Я также ловлю рыбу. Все дело в том, чтобы найти то, что работает для вас, и вложить в ваш день максимальное количество активностей, которые вы любите».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!