Домашние тренировки по системе Джиллиан Майклз помогли девушке похудеть на 31 кг

Постепенно ее меню сформировалось. На завтрак она ест вареные яйца или йогурт и фрукты и пьет кофе. На обед – что-нибудь с мясом индейки: салат с мясом индейки и соусом из голубого сыра, гамбургер из индейки с «булочкой» из салата или тако с индейкой. Ужин – вполне традиционный, без особых ограничений, так как женщина практикует интервальное голодание. В качестве закусок она ест рисовые лепешки с шоколадом и нарезанным сверху бананом, сыр или банан с шоколадом.

Кроме того, помимо коррекции питания Бриттани решила добавить физические нагрузки. Она купила DVD-диск с тренировками Джиллиан Майклз. Поначалу у нее почти ничего не получалось, но она радовалась и тем небольшим успехам, которые ей удавалось одерживать. Она тренировалась по ее программе больше двух лет, после чего ей захотелось увеличить нагрузки.

«Сейчас я остаюсь по-прежнему активной, но у меня нет тщательно продуманной программы. Я прыгаю на батуте с детьми, хожу в парк, занимаюсь домашним хозяйством и обустройством дома, – признается женщина. – Я также ловлю рыбу. Все дело в том, чтобы найти то, что работает для вас, и вложить в ваш день максимальное количество активностей, которые вы любите».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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