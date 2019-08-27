Домашние тренировки по системе Джиллиан Майклз помогли девушке похудеть на 31 кг

Молодая женщина признается американскому онлайн-изданию Women’s Health, что в 2015 году весила 90 килограммов при росте 167,5 сантиметров. Она решила, что надо что-то менять, когда увидела свою фотографию, на которой попросту себя не узнала: «Я полностью потеряла связь со своим телом и здоровьем. У меня был лишний вес и высокое кровяное давление в 26 лет. Я не занималась физическими упражнениями и ела конфеты почти каждый день».
Бриттани решила, что ей надо сбросить минимум 20 килограммов, но эта цель показалась ей слишком масштабной и серьезной, чтобы справиться самостоятельно. «У меня было двое детей, я мысленно уже смирилась, что больше никогда не буду носить одежду, которая была мне впору до беременности. Но я хотела иметь другой вес и быть здоровой», – добавляет она.
Американка здраво взвесила свои силы и решила, что не сможет самостоятельно похудеть так сильно, как ей хочется, либо просто не удержит полученный результат. Потому она присоединилась к популярной программе похудения WW (также известная как Weight Watchers). Она выбрала вариант онлайн-поддержки, так как в то время сидела с детьми и не могла надолго выходить из дома.
Уже в течение первой недели она заметила, что начала вносить изменения в свой рацион и есть больше полезных продуктов. В ресторанах она не ела порции целиком, а делила их пополам с другом и не ела булочку всякий раз, когда заказывала гамбургер, раз уж не могла полностью от него отказаться.
Постепенно ее меню сформировалось. На завтрак она ест вареные яйца или йогурт и фрукты и пьет кофе. На обед – что-нибудь с мясом индейки: салат с мясом индейки и соусом из голубого сыра, гамбургер из индейки с «булочкой» из салата или тако с индейкой. Ужин – вполне традиционный, без особых ограничений, так как женщина практикует интервальное голодание. В качестве закусок она ест рисовые лепешки с шоколадом и нарезанным сверху бананом, сыр или банан с шоколадом.
Кроме того, помимо коррекции питания Бриттани решила добавить физические нагрузки. Она купила DVD-диск с тренировками Джиллиан Майклз. Поначалу у нее почти ничего не получалось, но она радовалась и тем небольшим успехам, которые ей удавалось одерживать. Она тренировалась по ее программе больше двух лет, после чего ей захотелось увеличить нагрузки.
«Сейчас я остаюсь по-прежнему активной, но у меня нет тщательно продуманной программы. Я прыгаю на батуте с детьми, хожу в парк, занимаюсь домашним хозяйством и обустройством дома, – признается женщина. – Я также ловлю рыбу. Все дело в том, чтобы найти то, что работает для вас, и вложить в ваш день максимальное количество активностей, которые вы любите».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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