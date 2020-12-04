Тренер-красотка назвала 7 вещей, которые надо делать, чтобы похудеть без стресса

Второе правило — бросить вызов самому себе, например, с помощью 30-дневного челленджа по ежедневным тренировкам. Это поможет вам быстрее достичь целей в отношении спорта и здоровья. Главная идея подобной затеи в том, чтобы привить себе хорошие привычки и сделать свой распорядок дня более устойчивым. Третья рекомендация — пить как можно больше воды. Совет банальный, но именно о нем чаще всего забывают. Но 1,5-2 литра воды в сутки помогут вам избавиться от отеков, застоев жидкости и помешают нежелательным перекусам. Четвертое правило — фотографируйте свой прогресс. Селфи поможет сохранить мотивацию, которая неизбежно колеблется то вверх, то вниз на пути к цели. Также Софи советует отдавать предпочтение здоровым перекусам, а не печенью и шоколаду, лучше выбирайте овощи, хумус, фрукты или протеиновые батончики. Шестое правило — очень важное. Начните готовить себе еду дома. Лучше спланируйте меню на неделю и сделайте заготовки — это один из важнейших секретов похудения. Результат появится очень быстро. И последнее: обязательно контролируйте белки, жиры, углеводы и калорийность всего, что едите в день. Если вы будете придерживаться суточной нормы КБЖУ, то в целом сможете есть вообще все, что хотите. Тогда и никакие стрессы вам не страшны на пути к стройности.

Фото: Instagram sophie_guidolin

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!