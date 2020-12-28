Тренды в прическах и красоте 2021 года, о которых вам необходимо знать

Специалист по уходу за кожей Дженнифер Рок заявила, что по-прежнему актуальными будут домашние процедуры. Особой популярностью будут пользоваться светодиодная терапия, которая поможет бороться с покраснениями, акне и старением без необходимости физического прикосновения к эпидермису и раздражения кожи. Также востребованными окажутся комплексные уходы, в которых сочетаются несколько методов, например, пилинг и светодиод или мезотерапия и светодиод. Отросшая челка-занавеска и укороченный боб, в свою очередь, станут особенно актуальны в 2021 году. Такие варианты причесок подходят многим, они универсальны и легки в уходе, укладывать их можно разными способами. Что касается маникюра, наиболее популярными покрытиями будут нюд, металлик и цвет морской волны.

Также взоры многих обратятся к адаптогенам – это травы, которые помогут организму бороться со стрессом или старением. К ним относятся женьшень или базилик. Прогнозируется и увеличение спроса любителей красоты на БАДы для укрепления здоровья и красоты. В частности, вырастет спрос на коллаген и кремы и маски с ним в составе.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!