logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Тот год дал мне в жизни больше, чем все остальные»: актриса Дарья Мельникова откровенно рассказала о травле и комплексах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дарья Мельникова

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Дарья Мельникова перестала комплексовать из-за внешности только после первых родов.

27-летняя актриса Дарья Мельникова, знакомая многим благодаря роли в сериале «Папины дочки», — яркая, задорная, успешная. Но так было не всегда. Оказывается, когда Даша была подростком, она страдала от комплексов — настолько, что перестала ходить в школу.

«8 класс. Лицей. Я самая маленькая в здании. Не просто в классе, в здании!! Потому что самый младший класс в лицее — это 8 класс. Меня дразнят, на перемене я стою у стены, потому что так можно пятками забраться на плинтус и быть чуть выше. Я прогуливаю почти весь год. На медосмотре надо мной смеются девочки. У меня у единственной нет груди (ох знала бы я тогда, какое это счастье #нетсисекнетпроблем). Нет парня. Нет косметики. Я перехожу в другую школу и остаюсь в 8м классе еще раз. Потому что прогуляла весь год, абсолютно. Исключительно потому, что мой рост не вписывался в рамки красоты», — рассказала она свою историю.

«Спустя несколько лет я могу сказать, что этот год дал мне в жизни больше, чем все остальные годы, проведенные в стенах школ. За этот год я поняла, что мне не светит популярность в школе и остаётся только заниматься любимым делом - танцевать. Я дотанцевалась до приглашения в кино. В Москву. И понеслась... Сейчас мой пост 160см. И комплексы по поводу роста закончились лишь недавно!После рождения первого сына. Только тогда я осознала, что мой рост никак не влияет на уровень счастья. Я сама выбираю быть мне счастливой или нет. Чувствовать себя красивой или нет. Мой рост не помешал мне сниматься в кино (в кино низкий рост — это скорее бонус), участвовать в фотосессиях, показах, светских мероприятиях. Да что там. Мой рост не помешал мне в настоящих отношениях. Моему мужу было плевать, что я не дотягиваю до заветных 175. К чему этот спич). Когда я перестала запариваться по поводу роста, (Мама, только ты знаешь, как я на самом деле переживала) мир не рухнул! Вообще ничего не произошло!!! Просто мне стало сильно легче жить). Мы все разные!!! Это же невероятно!! И каждая красива своей красотой! Настоящей! Без ретуши. Главное, обнаружить ее в себе! И полюбить», — поделилась звезда.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами
«Лишь бы душа была молодой»: поклонников поразил вид постаревшей Марины Хлебниковой