«Тот год дал мне в жизни больше, чем все остальные»: актриса Дарья Мельникова откровенно рассказала о травле и комплексах

27-летняя актриса Дарья Мельникова, знакомая многим благодаря роли в сериале «Папины дочки», — яркая, задорная, успешная. Но так было не всегда. Оказывается, когда Даша была подростком, она страдала от комплексов — настолько, что перестала ходить в школу.
«8 класс. Лицей. Я самая маленькая в здании. Не просто в классе, в здании!! Потому что самый младший класс в лицее — это 8 класс. Меня дразнят, на перемене я стою у стены, потому что так можно пятками забраться на плинтус и быть чуть выше. Я прогуливаю почти весь год. На медосмотре надо мной смеются девочки. У меня у единственной нет груди (ох знала бы я тогда, какое это счастье #нетсисекнетпроблем). Нет парня. Нет косметики. Я перехожу в другую школу и остаюсь в 8м классе еще раз. Потому что прогуляла весь год, абсолютно. Исключительно потому, что мой рост не вписывался в рамки красоты», — рассказала она свою историю.
«Спустя несколько лет я могу сказать, что этот год дал мне в жизни больше, чем все остальные годы, проведенные в стенах школ. За этот год я поняла, что мне не светит популярность в школе и остаётся только заниматься любимым делом - танцевать. Я дотанцевалась до приглашения в кино. В Москву. И понеслась... Сейчас мой пост 160см. И комплексы по поводу роста закончились лишь недавно!После рождения первого сына. Только тогда я осознала, что мой рост никак не влияет на уровень счастья. Я сама выбираю быть мне счастливой или нет. Чувствовать себя красивой или нет. Мой рост не помешал мне сниматься в кино (в кино низкий рост — это скорее бонус), участвовать в фотосессиях, показах, светских мероприятиях. Да что там. Мой рост не помешал мне в настоящих отношениях. Моему мужу было плевать, что я не дотягиваю до заветных 175. К чему этот спич). Когда я перестала запариваться по поводу роста, (Мама, только ты знаешь, как я на самом деле переживала) мир не рухнул! Вообще ничего не произошло!!! Просто мне стало сильно легче жить). Мы все разные!!! Это же невероятно!! И каждая красива своей красотой! Настоящей! Без ретуши. Главное, обнаружить ее в себе! И полюбить», — поделилась звезда.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram