«Тот год дал мне в жизни больше, чем все остальные»: актриса Дарья Мельникова откровенно рассказала о травле и комплексах

27-летняя актриса Дарья Мельникова, знакомая многим благодаря роли в сериале «Папины дочки», — яркая, задорная, успешная. Но так было не всегда. Оказывается, когда Даша была подростком, она страдала от комплексов — настолько, что перестала ходить в школу.

«8 класс. Лицей. Я самая маленькая в здании. Не просто в классе, в здании!! Потому что самый младший класс в лицее — это 8 класс. Меня дразнят, на перемене я стою у стены, потому что так можно пятками забраться на плинтус и быть чуть выше. Я прогуливаю почти весь год. На медосмотре надо мной смеются девочки. У меня у единственной нет груди (ох знала бы я тогда, какое это счастье #нетсисекнетпроблем). Нет парня. Нет косметики. Я перехожу в другую школу и остаюсь в 8м классе еще раз. Потому что прогуляла весь год, абсолютно. Исключительно потому, что мой рост не вписывался в рамки красоты», — рассказала она свою историю.