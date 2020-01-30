Топ-модель Лена Перминова показала «неприбранное» фото: «Без прикрас, без мейка, в обычном домашнем образе»

«Лена, очень смелая у КРУТАЯ идея, может случится прозрение у людей и перестанут все фотошопить и создавать не существующую параллельную реальность», «Такие фото — самые лучшие. Особенно от известных и состоятельных людей. Вся эта наигранность, работа на показ, "красота", демонстрация роскоши надоели уже (все это не про вас). Не естественно (тоже не о вас). Гораздо интереснее смотреть как в реальности знаменитости живут. А фотки на фоне частных самолетов уже не впечатляют (это не о вас тоже)», «Леночка, вы вдохновляете. Благодарю за открытость», «Вы такая домашняя, хрупкая и нежная в тапочках и носках», «Лена, я видела Вас в аэропорту и в самолете летели одном, Вы были абсолютно естественны и натурально красивы! Красота Ваша от природы благородная», «Самая настоящая», «Ты и с мейком, и без — везде и всегда красивая», «Вы прекрасны в любом образе», — обсуждают подписчики.

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