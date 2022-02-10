Топ-10 причин женских комплексов, на которые мужчины даже не обращают внимания

Самым большим поводом для недовольства своей внешностью считается лишний вес. Причем даже если показатели девушки находятся в норме по расчету индекса массы тела, они могут переживать по поводу излишков жира в определенных местах — например, в области бедер, живота и прочее. Но мужчинам нравятся совершенно разные типажи: одни обожают женщин с формами, других привлекает худощавость, а для третьих влечение не зависит от цифры на весах. То же самое касается и размера груди.

Мужчины также не обращают внимания, плоский ли живот и есть ли на нем кубики. Отказываться от встреч в связи с этим они явно не станут, как и из-за больших ягодиц, которые особенно привлекают некоторых ухажеров.