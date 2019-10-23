Томность, роскошь и живые цветы: Глафира Тарханова в платье из прозрачной ткани приняла участие в съемке мечты
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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35-летняя Глафира Тарханова поделилась кадрами с модной съемки.
«АКТРИСА... В детстве, я думала, актриса должна выглядеть примерно так! Наконец-то СООТВЕТСТВУЮ. На столе вместо завтрака —’ жемчуга. Томность, роскошь и живые ЦВЕТЫ повсюду!!! Спасибо, за то что осуществили МЕЧТУ», — написала она.
Фото и видео: instagram
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