Томность, роскошь и живые цветы: Глафира Тарханова в платье из прозрачной ткани приняла участие в съемке мечты

«АКТРИСА... В детстве, я думала, актриса должна выглядеть примерно так! Наконец-то СООТВЕТСТВУЮ. На столе вместо завтрака —’ жемчуга. Томность, роскошь и живые ЦВЕТЫ повсюду!!! Спасибо, за то что осуществили МЕЧТУ», — написала она.