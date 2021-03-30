Толстый Джейк и пацанка Белла: как сейчас выглядят главные герои саги «Сумерки»

Кристен Стюарт было всего 18 лет, когда стартовали съемки первого фильма, однако к тому моменту за ее плечами были уже вполне заметные роли в полнометражных картинах, в том числе и у Дэвида Финчера. Однако именно «Сумерки» сделали актрису знаменитой и дали мощный толчок развитию ее карьеры. Во время съемок у Кристен завязался роман с коллегой по фильму Робертом Паттинсоном, однако вместе с завершением франшизы, подошли к концу и их отношения. Затем девушка вляпалась в скандал, когда ее застукали целующейся с женатым режиссером Рупертом Сандерсом, а в 2016 году она и вовсе сделала каминг-аут, заявив, что бисексуалка. С тех пор ее чаще видели с девушками, чем с парнями. При этом выглядит Стюарт великолепно: короткая стрижка и светлый цвет волос сделали ее образ более дерзким и ярким.