Толстый Джейк и пацанка Белла: как сейчас выглядят главные герои саги «Сумерки»
Кристен Стюарт было всего 18 лет, когда стартовали съемки первого фильма, однако к тому моменту за ее плечами были уже вполне заметные роли в полнометражных картинах, в том числе и у Дэвида Финчера. Однако именно «Сумерки» сделали актрису знаменитой и дали мощный толчок развитию ее карьеры. Во время съемок у Кристен завязался роман с коллегой по фильму Робертом Паттинсоном, однако вместе с завершением франшизы, подошли к концу и их отношения. Затем девушка вляпалась в скандал, когда ее застукали целующейся с женатым режиссером Рупертом Сандерсом, а в 2016 году она и вовсе сделала каминг-аут, заявив, что бисексуалка. С тех пор ее чаще видели с девушками, чем с парнями. При этом выглядит Стюарт великолепно: короткая стрижка и светлый цвет волос сделали ее образ более дерзким и ярким.
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / Globallook
Роберт Паттинсон стал известен благодаря роли Седрика Диггери из «Гарри Поттера и кубка огня», затем он снялся еще в нескольких удачных и не слишком картинах, а затем на него свалилась роль бледнолицего вампира Эварда Каллена, без памяти влюбившегося в Беллу. После того как измена Кристен Стюарт в реальной жизни разбила сердце актеру, о его личной жизни достоверно ничего не известно. Но карьера после завершения «Сумеречной саги» у Паттинсона пошла в гору. Он преимущественно снимался в незасимом кино, но и блокбастеры не обходил стороной: из последних – «Довод» Кристофера Нолана и готовящийся к выходу новый «Бетмэн». Да и выглядит Роберт сейчас гораздо лучше, чем в далеком 2008-м.
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / Globallook
Еще один ключевой персонаж ленты – безответно влюбленный в Беллу оборотень Джейкоб. Когда начались съемки, Тэйлор Лотнер был худеньким пареньком, потому создатели картины даже подумывали заменить его на другого, более мускулистого актера. Однако Лотнер не был намерен упускать свой шанс и в перерыве между картинами набрал 15 килограммов мышц. Продюсеры изо всех сил старались превратить актера в секс-символ молодежи, но, к сожалению, таланта у него было маловато, и все фильмы с его участием неизменно проваливались в прокате. Из-за этого его перестали приглашать в кино. Постепенно Лотнер махнул на себя рукой, набрал лишний вес и перестал надеяться на возрождение былой славы.
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / кадр из передачи на BBC One
А вот карьера Анны Кендрик, сыгравшей роль Джессики, вампирской подруги Беллы, после съемок в «Сумерках» улетела в космос. Она стала суперзвездой и даже получила несколько номинаций на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Несмотря на нелюбовь к ЗОЖ Кендрик находится в прекрасной физической форме, нашла свой стиль и стала более элегантной.
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / Globallook
Эшли Грин, сыгравшая ясновидящую Элис Каллен, не сумела воспользоваться свалившейся на нее славой. Она продолжает сниматься, но яркими ролями похвастаться не может. Претерпела изменения и внешность актрисы: на смену короткой стрижке пришли длинные, но не всегда хорошо прокрашенные волосы, что-то странное, если верить фотографиям, произошло с ее носом. Тем не менее Грин счастлива в браке и не сильно расстраивается из-за того, что ей не поступает большое количество предложений.
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / Globallook
Главу клана Калленов, Карлайла, сыграл актер Питер Фачинелли. Актер и в 2008 году выглядел очень молодо, за что часто подвергался критике со стороны поклонников саги, но еще удивительнее то, что в 2021-м, кажется, что он совсем не постарел. Что касается карьеры актера, он и до «Сумерек» был довольно популярен, продолжает сниматься и сейчас – в основном в сериалах, но есть у него и полнометражные проекты.
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / Globallook
Актриса Элизабет Ризер была известна в основном своими второстепенными ролями в кино, потому роль в саге стала для нее настоящим подарком. За прошедшие годы звезда практически не изменилась внешне, ее карьера не взлетела, но и без работы она не осталась. Из последних работ она может похвастаться ролью Ширли Крэйн в популярном шоу Netflix «Призраки дома на холме».
Фото: кадр из фильма "Сумерки" / Globallook
Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб
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