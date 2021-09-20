Толстоганова vs Волкова: выбирайте, чей образ в золотом с «Кинотавра 2021» круче

Чтобы повторить укладку, вымойте голову ультрапительным шампунем Invigo Nutri-Enrich от Wella Professionals для придания жизненной энергии волосам, а затем сделайт маску для придания им эластичности. Нанесите на влажные волосы термозащитный спрей Thermal Image EIMI для подготовки к укладке горячими инструментами. Высушите волосы при помощи фена ghd helios, двигаясь брашингом по форме стрижки с пробором. Для создания эффекта мокрых волос на сухие волосы нанесите моделирующий гель. Дополнительно придать сияние волосам можно при помощи дымки-спрея для блеска, а зафиксировать укладку можно при помощи лака для волос экстрасильной фиксации.

Екатерина Волкова, в свою очередь, для красной дорожки тоже выбрала классику, но с легким налетом хищной сексуальности – такие правила диктовал сам наряд с открытыми плечами и леопардовым принтом. К такому платью отлично подошел мейк в стиле той же Мэрилин Монро – да-да, в этом году бал явно правила золотая эпоха Голливуда.