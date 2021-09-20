Толстоганова vs Волкова: выбирайте, чей образ в золотом с «Кинотавра 2021» круче

Толстоганова vs Волкова: выбирайте, чей образ в золотом с «Кинотавра 2021» кручеГолосуйте за любимую звезду.
В этом году Виктория Толстоганова решила остановиться на платье в стиле старого Голливуда. Вариант действительно беспроигрышный – не зря же Мэрилин Монро в похожем образе поздравляла любимого мистера президента Кеннеди. Макияж к бронзово-золотому наряду должен быть под стать и выполнен в схожих оттенках.
«Я решил поэкспериментировать с мерцающими холодными и теплыми тенями на глазах», – рассказал Руслан Нургалиев, визажист команды Max Factor.
Руслан Нургалиев
Визажист команды Max Factor
Чтобы повторить образ, кожу хорошо заматируйте, нанеся стойкую тональную основу с плотным покрытием. Брови подчеркните при помощи туши для бровей. Для придания свежести слегка добавьте румян холодного оттенка. Основной акцент в макияже – на глаза: мы экспериментировали с мерцающими и матовыми оттенками из палетки Masterpiece Nude Masterpiece Nude Palette, тон 01 Cappuccino Nudes. Смело прошлись темными оттенками по нижнему веку, а светлые мерцающие нанесли на подвижную часть века и во внутренние уголки глаз. Межресничный контур прорисуйте черным карандашом, чтобы подчеркнуть форму глаза.
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Фото: архив пресс-служб
Ресницы прокрасьте в несколько слоев тушью Divine Lashes. Ее можно спокойно наслаивать и не бояться эффекта слипшихся ресниц. На губы нанесите легкий бальзам.
Елена Титова
Стилист Wella Professionals
Чтобы повторить укладку, вымойте голову ультрапительным шампунем Invigo Nutri-Enrich от Wella Professionals для придания жизненной энергии волосам, а затем сделайт маску для придания им эластичности. Нанесите на влажные волосы термозащитный спрей Thermal Image EIMI для подготовки к укладке горячими инструментами. Высушите волосы при помощи фена ghd helios, двигаясь брашингом по форме стрижки с пробором. Для создания эффекта мокрых волос на сухие волосы нанесите моделирующий гель. Дополнительно придать сияние волосам можно при помощи дымки-спрея для блеска, а зафиксировать укладку можно при помощи лака для волос экстрасильной фиксации.
Екатерина Волкова, в свою очередь, для красной дорожки тоже выбрала классику, но с легким налетом хищной сексуальности – такие правила диктовал сам наряд с открытыми плечами и леопардовым принтом. К такому платью отлично подошел мейк в стиле той же Мэрилин Монро – да-да, в этом году бал явно правила золотая эпоха Голливуда.
«Екатерина выбрала классический голливудский макияж: алые губы, мягкая стрелка, матовая кожа», – отметил Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России.
Владимир Калинчев
Национальный визажист Max Factor в России
Для красных губ кожа должна быть идеально проработана, лучше выбрать тональное покрытие с матовым финишем и зафиксировать его суперстойкой пудрой. Обязательно добавьте бронзер, чтобы лицо выглядело более скульптурным. Стрелку легко создать с помощью мягкого карандаша Kohl Pencil. Обратите внимание, что брови мы сделали тоже бархатистыми и пушистыми — такого эффекта можно добиться с помощью двухстороннего карандаша Real Brow Fill & Shape. На подвижное веко добавьте мерцающие светлые тени, чтобы создать более легкий и распахнутый взгляд.
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Фото: архив пресс-служб
Завершите образ черной тушью False Lash Effect цвета вороного крыла Raven Black. И как финал – нанесите алую помаду подходящего вам оттенка.
Оксана Мокрянская
Стилист Wella Professionals
Чтобы повторить прическу Волковой, сначала вымойте волосы шампунем и нанесите бальзам Renewing Conditioner, Elements распределяя по всей длине. Он мгновенно действует на волосы, облегчая их расчесываемость и усиливая сияние. Смойте тщательно теплой водой. На влажные волосы нанесите сахарный спрей для объема Sugar Lift EIMI и термозащитный спрей Thermal Image EIMI, который не только защитит ваши волосы от высоких температур, но и придаст волосам зеркальную гладкость и блеск. Вытяните волосы стайлером. По краевой линии роста волос соберите волосы в низкий хвост на макушке, оберните хвост вокруг своей оси, создавая аккуратный пучок. Фактуру и отдельные элементы выделите при помощи лака экстрасильной фиксации.
Фото: архив пресс-службы