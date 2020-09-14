Толстоганова и Свиридова померились бьюти-образами на «Кинотавре» — вам решать, чей лучше

Визажист команды Max Factor Руслан Нургалиев рекомендует в данном случае наносить консилер для коррекции любых несовершенств под тональную основу, а не на нее. Закрепить тон нужно тонким слоем компактной пудры с сатиновым финишем для создания естественного сияния, а румяна придадут образу свежести и нежности. Для макияжа глаз Виктории визажисты также использовали нюдовые оттенки – молочный сатин на подвижном веке и теплый беж – на внешних уголках. Чтобы придать глазам выразительности на ресницы надо нанести объемную тушь, прокрасив их от корней до самых кончиков. Брови стоит слегка скорректировать карандашом, а завершить мейкап каплей кушона в коралловом оттенке, который надо нанести подушечками пальцев для создания эффекта мягких, будто не тронутых косметикой губ.

Виктория Толстоганова сейчас ходит с укороченным, очень графичным каре. Стилист Wella Professionals Елена Титова создала прикорневой объем прическе, разделила все волосы по центральному пробору и при помощи стайлера придала им гладкость и здоровый блеск, а затем просто закрепила укладку лаком сильной фиксации.