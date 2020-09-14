Толстоганова и Свиридова померились бьюти-образами на «Кинотавре» — вам решать, чей лучше
Звезда нашумевших проектов «Чики», «Колл-центр» и «Палач» Виктория Толстоганова выбрала по-классически сдержанный и вместе с тем нежный образ в стиле nude-look. Самое важное в таком макияже – тонкое нанесение всех косметических средств и отсутствие «кричащих» оттенков.
Фото: архив пресс-службы
Визажист команды Max Factor Руслан Нургалиев рекомендует в данном случае наносить консилер для коррекции любых несовершенств под тональную основу, а не на нее. Закрепить тон нужно тонким слоем компактной пудры с сатиновым финишем для создания естественного сияния, а румяна придадут образу свежести и нежности. Для макияжа глаз Виктории визажисты также использовали нюдовые оттенки – молочный сатин на подвижном веке и теплый беж – на внешних уголках. Чтобы придать глазам выразительности на ресницы надо нанести объемную тушь, прокрасив их от корней до самых кончиков. Брови стоит слегка скорректировать карандашом, а завершить мейкап каплей кушона в коралловом оттенке, который надо нанести подушечками пальцев для создания эффекта мягких, будто не тронутых косметикой губ.
Виктория Толстоганова сейчас ходит с укороченным, очень графичным каре. Стилист Wella Professionals Елена Титова создала прикорневой объем прическе, разделила все волосы по центральному пробору и при помощи стайлера придала им гладкость и здоровый блеск, а затем просто закрепила укладку лаком сильной фиксации.
Фото: архив пресс-службы
В свою очередь, певица Алена Свиридова остановилась на очень женственном образе с классическими стрелками и яркими губами. Сначала визажист команды Max Factor Никита Попов нанес звезде тональную основу, которую закрепил рассыпчатой прозрачной пудрой, а овал лица скорректировал при помощи бронзера. Далее стоит прокрасить межресничное пространство и хорошо растушевать по направлению к виску ресничный контур – лучше выбирать серые и графитовые оттенки теней, а не черные, это сделает образ мягче. После чего остается нарисовать деликатную стрелку и прокрасить ресницы черной тушью с эффектом объема. На яблочки щек нанесите румяна кораллового оттенка с эффектом легкого свечения, а на губы – красную или ягодную помаду с вельветовым финишем.
Певица – яркая блондинка, потому, чтобы обесцвеченные волосы выглядели холено, стилист Wella Professionals Ольга Пьянкова перед укладкой нанесла на них оттеночный бальзам-уход для холодных светлых оттенков. После чего выпрямила их феном и равномерно распределила на них масло-спрей для придания дополнительного сияния и антистатического эффекта. Для завершения укладки надо использовать сухой лак легкой фиксации.
Фото: архив пресс-службы
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