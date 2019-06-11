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«Слишком большая мамочка»: женщина сбросила 63 килограмма после того, как над ее дочерью начали издеваться одноклассники

40-летняя Сара мучилась проблемами с весом много лет.

Иногда лишний вес может быть не только проблемой физического плана, но и морального. Несмотря на активное продвижение бодипозитива в массы, некоторые до сих пор считают, что лишние килограммы автоматически ставят крест на человеке и позволяют себе оскорблять его или унижать.

Фото: vostock-photo/shutterstock

С подобным обращением всю свою жизнь сталкивалась женщина из графства Чешир, 40-летняя Сара Джонс, которая не так давно весила 139 килограммов. Она даже думала о том, чтобы прибегнуть к операции, чтобы стать худее, когда ее начали оскорблять во время полета на Майорку: в ту злосчастную поездку британке понадобился удлиненный ремень безопасности.

«Стюарды и стюардессы были так добры ко мне, но я знала, что в глубине души все на этом самолете судили меня, но кто мог их обвинить? Я сама судил себя», — призналась Джонс.

Однако размеры не сильно беспокоили ее до тех пор, пока оскорбления не добрались до 10-летней дочери Оливии. Однажды маленькая девочка пришла домой расстроенная и на расспросы о произошедшем призналась: ее дразнили из-за толстой матери.

«Когда я потеряла вес в прошлом году, то почувствовала, что вся моя жизнь до этого была затруднена моими килограммами: от моей общественной жизни до моей карьеры. Я поняла, что пора что-то менять. Хватит», — рассказала Сара изданию Daily Mail.

Она всегда заедала стрессы разными вкусностями, из-за чего набирала вес и получала еще больше стресса. Порочный круг не разорвало даже знакомство в 2002 году с будущим мужем Стивом Джонсом. Он ясно дал понять, что ему неважно, сколько весит возлюбленная.

Однако ситуация с дочерью изменила жизнь британки и женщина перешла на правильное питание: сладкие булочки и фастфуд заменили на салаты и свежие фрукты. За два года она приобрела новый вес: 76 килограммов, которые позволили ей выглядеть так, как она сама того хочет. Теперь Сара помогает остальным людям в форме найти веру в себя и избавиться от ненавистного жира.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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