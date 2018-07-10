«Только трудоголики поймут»: 53-летняя Ирина Безрукова устроила выходной в бикини

На днях Ирина Безрукова отправилась на Всероссийский фестиваль музыкальных искусств в «Орленке», где стала ведущей концерта, посвященного памяти Владимира Высоцкого. Актриса также наконец нашла время для отдыха и опубликовала несколько снимков, на которых плавает в море и в бассейне.