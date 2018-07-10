«Только трудоголики поймут»: 53-летняя Ирина Безрукова устроила выходной в бикини

На днях Ирина Безрукова отправилась на Всероссийский фестиваль музыкальных искусств в «Орленке», где стала ведущей концерта, посвященного памяти Владимира Высоцкого. Актриса также наконец нашла время для отдыха и опубликовала несколько снимков, на которых плавает в море и в бассейне.
«Я наслаждалась сном, массажем, вкусной едой, солнцем и водой. И это было прекрасно! Только матерые трудоголики поймут», — подписала актриса фото, на котором запечатлена в соблазнительном черном бикини.
Поклонники в очередной раз восхитились тем, что в 53 года Безрукова потрясающе выглядит: «Великолепная русалка…», «Какое необычное фото! Фото очень понравилось и вы понравились!», «Я вот не пойму, у этой женщины есть возраст?».
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Видео: YouTube / Ирина Безрукова