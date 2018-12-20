«Только спорт и ПП каждый день»: Утяшева похвасталась стройной фигурой

Несмотря на привычку заниматься спортом и тем более подготовку к собственному танцевальному шоу, Ляйсан Утяшева, как выяснилось, все равно была недовольна своим телом и мечтала довести его до совершенства. И недавно экс-гимнастке это удалось. Она опубликовала в Instagram Stories снимок из спортзала, на котором написала: «-10 кг. Никаких диет, только правильное питание и спорт каждый день!».