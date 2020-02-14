Выпадение волос – серьезная проблема, с которой никто не хочет столкнуться, именно потому противоречивых советов о том, как активизировать замершие фолликулы, существует бесчисленное количество. Социальные сети полны рекламой чудодейственных шампуней, дорогих процедур и народных средств и методов, которые якобы решат проблему по мановению волшебной палочки и вернут вам густую шевелюру. В частности, на YouTube есть несколько видеороликов, в которых блогеры дают совет втирать в кожу головы такие ингредиенты, как нарезанный лук, перец чили и различные специи. Как сообщает британский онлайн-портал Mirror, один канал, например, рекомендует создать так называемую «пасту для стимулирования волос», состоящую из перца чили, бренди, яичного желтка и лимонного сока, и утверждает, что хотя кайенский перец используется для лечения других проблем со здоровьем в течение многих лет, в продукт для роста волос он записан не так давно. Другие блогеры дают аналогичные советы, начиная от массажа с молотым перцем чили и до смешения кайенского перца с кокосовым маслом, чтобы «уменьшить скорость выпадения волос».Однако доктор Бессам Фарджо, ведущий хирург по пересадке волос, высказался против подобных советов. По его словам, эти методы не только неэффективны, но и ускоряют выпадение волос: «Маловероятно, что любой, кто попробует втирать перец чили в кожу головы, увидит хоть какие-то результаты, но есть риск вызвать раздражение и воспаление эпидермиса и последующее выпадение волос».Доктор Шэрон Вонг, консультант по дерматологии, сделала аналогичное предупреждение, заявив: «Капсаицин – активный ингредиент, содержащийся в перце чили, как известно, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, однако его втирание непосредственно в кожу головы может вызвать чувство жжения, гиперчувствительность и контактный дерматит, который, если он достаточно серьезен, потенциально может вызвать выпадение волос в качестве вторичного побочного эффекта». Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!