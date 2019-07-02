Только плащ на стройном теле: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в дерзкой фотосессии в метро

49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в очередной провокационной фотосессии – рекламе новой коллекции Valentino. По замыслу стилистов стройная подтянутая Наоми одета лишь в струящийся сверкающий плащ и туфли. В руках она держит сумку.
Подписчики с восторгом приняли новый образ модели.
«Икона, как всегда»,
«Мы любим тебя, Наоми»,
«Королева»,
«Великолепная», - похвалили поклонники Наоми Кэмпбелл.
Напомним, недавно Наоми в очередной попала на обложку британского издания Vogue. В июньском выпуске журнала вышла откровенная фотосессия модели, которую снимали в Африке. На фото модель позировала, в том числе, и обнаженной.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Picture Alliance
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