Ирина Дубцова восхитила поклонников отпускными снимками

Недавно певица Ирина Дубцова улетела в отпуск на Мальдивы и сейчас регулярно выкладывает в свой микроблог пляжные фото. Сегодня звезда поделилась с фолловерами снимком, сделанным прямо на мелководье.
Ирина позировала в слитном купальнике, продемонстрировав тонкую талию и внушительный бюст.
Дубцова не стала комментировать яркий кадр, зато ее подписчики тут же написали знаменитости множество восхищенных комментариев: «Сногсшибательная красотка», «Прям ух, Ирина, очень жаркое фото!», «Чудесное фото! Очень сексуально, и без пошлости! Красотка!», «Фигура просто бомба!!!»
Фото: Instagram