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Ирина Дубцова восхитила поклонников отпускными снимками

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Ирина Дубцова
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36-летняя Ирина Дубцова сейчас отдыхает на Мальдивах и радует подписчиков свежими фото.

Недавно певица Ирина Дубцова улетела в отпуск на Мальдивы и сейчас регулярно выкладывает в свой микроблог пляжные фото. Сегодня звезда поделилась с фолловерами снимком, сделанным прямо на мелководье.

Ирина позировала в слитном купальнике, продемонстрировав тонкую талию и внушительный бюст.

Дубцова не стала комментировать яркий кадр, зато ее подписчики тут же написали знаменитости множество восхищенных комментариев: «Сногсшибательная красотка», «Прям ух, Ирина, очень жаркое фото!», «Чудесное фото! Очень сексуально, и без пошлости! Красотка!», «Фигура просто бомба!!!»

Фото: Instagram

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