«То ли ракурс такой, то ли поправилась»: интернет-пользователи обсуждают свежие фото Кудряцевой в роскошном вечернем платье

Уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую беременность Леры Кудрявцевой. Поклонники теледивы выискивают все новые «подтверждения» ее интересного положения на фото, которые Лера публикует в своем микроблоге. Так, на днях звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и часть фолловеров решили, что Лера действительно набрала вес в последнее время.
«Округлилась, это видно», «То ли ракурс, то ли поправилась заметно», «Беременна?», «Обычно Лера следит за собой, а тут прям пышечка», — так комментируют фото Леры и ее директора Табриза Шахиди некоторые подписчики.
Напомним, в августе прошлого года Лера Кудрявцева и ее супруг Игорь Макаров стали родителями. У телеведущей и хоккеиста появилась на свет дочь, которую счастливая пара решила назвать Машей. Несмотря на все слухи, знаменитость четко дала понять, что родила малышку сама и естественным путем. По поводу новой беременности Лера пока не высказывается.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram