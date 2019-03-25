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«То ли ракурс такой, то ли поправилась»: интернет-пользователи обсуждают свежие фото Кудряцевой в роскошном вечернем платье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева со своим директором Табризом Шахиди

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47-летняя телеведущая поделилась новыми снимками и удивила фолловеров.

Уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую беременность Леры Кудрявцевой. Поклонники теледивы выискивают все новые «подтверждения» ее интересного положения на фото, которые Лера публикует в своем микроблоге. Так, на днях звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и часть фолловеров решили, что Лера действительно набрала вес в последнее время.

«Округлилась, это видно», «То ли ракурс, то ли поправилась заметно», «Беременна?», «Обычно Лера следит за собой, а тут прям пышечка», — так комментируют фото Леры и ее директора Табриза Шахиди некоторые подписчики.

Напомним, в августе прошлого года Лера Кудрявцева и ее супруг Игорь Макаров стали родителями. У телеведущей и хоккеиста появилась на свет дочь, которую счастливая пара решила назвать Машей. Несмотря на все слухи, знаменитость четко дала понять, что родила малышку сама и естественным путем. По поводу новой беременности Лера пока не высказывается.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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