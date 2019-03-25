«То ли ракурс такой, то ли поправилась»: интернет-пользователи обсуждают свежие фото Кудряцевой в роскошном вечернем платье

Уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую беременность Леры Кудрявцевой. Поклонники теледивы выискивают все новые «подтверждения» ее интересного положения на фото, которые Лера публикует в своем микроблоге. Так, на днях звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и часть фолловеров решили, что Лера действительно набрала вес в последнее время.

«Округлилась, это видно», «То ли ракурс, то ли поправилась заметно», «Беременна?», «Обычно Лера следит за собой, а тут прям пышечка», — так комментируют фото Леры и ее директора Табриза Шахиди некоторые подписчики.