Титул «Мисс Вселенная Бахрейн» достался красавице с российскими корнями

Целую неделю самые красивые девушки королевства Бахрейн демонстрировали свои таланты и креатив, пытаясь обойти своих конкуренток в борьбе за титул и главный приз.

В итоге удача улыбнулась модели с русскими корнями Эвлин Абдулла-Халифа. Оказалось, что мама девушки в свое время вышла замуж за гражданина Бахрейна и переехала к нему. Признанная красавица, получившая корону победительницы и титул «Мисс Вселенная Бахрейн-2022 года», отметила, что мечтает сделать образование доступным для всех жителей страны, а также предостеречь как можно больше людей от нервной анорексии.

«Моя главная цель в жизни — добиться успеха и поверить в себя, потому что в жизни я столкнулась с большим количеством проблем. И я поняла, когда веришь в себя, можно достичь чего угодно. Я хочу, чтобы все, кто на меня смотрит, поверили в себя так же, как верим в себя мы с моими сестрами», — заявила 24-летняя победительница конкурса красоты.

Эвлин Абдулла-Халифа также призналась, что теперь она планирует попытать счастье на международном конкурсе «Мисс Вселенная».