Тина Канделаки в платье с очень глубоким декольте вдохновляет подписчиков

Тина Канделаки находится в отличной форме, но довольно редко демонстрирует этот факт с помощью откровенных нарядов. На днях медиадива сделала исключение, выложив в свой микроблог фото в облегающем вечернем платье с очень глубоким декольте.

«Желаю вам набраться сил перед новой неделей. А завтра завоевать весь мир)», — так подписала снимок Тина.