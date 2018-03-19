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Тина Канделаки показала «латиноамериканские формы» и рассказала об успехе у мужчин

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Фото из Instagram Тины Канделаки
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42-летняя Тина Канделаки рассуждает о женском счастье.

Тина Канелаки много и усердно работает над своим телом. Сегодня телеведущая и журналист похвасталась результатом и рассказала о своем мнении по поводу современных мужчин.

«Женщины в большинстве своём хотят быть худощавыми, как модели, и it’s never enough. Сколько ни худей, но наблюдения показывают, что современные мужчины предпочитают латиноамериканские формы», — написала Тна Канделаки в блоге и похвасталась идеальной фигурой.

«Сегодня в интервью углубилась в тему успешных женщин) Современное мироустройство предоставляет женщине все возможности, чтобы добиться высот. Я в этом уверена. Даже если требуется проявить себя на исконно «мужской» территории, то вопрос все равно сводится к уровню профессионализма. Здесь нет гендерных различий. Станислав Данилин мне искренне поверил: наверное в глубине души принял за боевого робота, но явно взгляды мои разделяет и согласен, что в 21-м веке мужчина не может быть для женщины единственным способом самореализации. Я замужем – значит, я существую… Нет, мои хорошие, женщина – профессионал своего дела, независима и способна говорить с мужчиной на равных, иначе рано или поздно с ней станет скучно, потому что она часть быта, а не жизни», — рассуждает она об успехах современных женщин.

Фото: instagram

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