Тина Канделаки показала «латиноамериканские формы» и рассказала об успехе у мужчин

Тина Канелаки много и усердно работает над своим телом. Сегодня телеведущая и журналист похвасталась результатом и рассказала о своем мнении по поводу современных мужчин.

«Женщины в большинстве своём хотят быть худощавыми, как модели, и it’s never enough. Сколько ни худей, но наблюдения показывают, что современные мужчины предпочитают латиноамериканские формы», — написала Тна Канделаки в блоге и похвасталась идеальной фигурой.